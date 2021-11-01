В Казнете появился фейк о том, что вакцинация от КВИ вызвала рост смертности

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Пользователи Сети из Казахстана делятся друг с другом информацией о том, что смертность во всем мире резко возросла после того, как началась вакцинация против COVID-19. Это фейк.

Фактчекеры портала StopFake.kz выяснили, что высказывание о возросшей смертности сделал врач Николай Бочаров на конференции "Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19 в России". Участвовали в ней в основном противники вакцинации.

Специалисты пишут, что на самом деле статистические и научные данные, собранные в разных странах по всему миру, противоречат теории о том, что вакцинация вызвала рост смертности.

Еще в начале прививочных кампаний британские ученые установили, что, несмотря на рост количества случаев COVID-19, смертность в стране падает. Это говорило о том, что вакцины эффективно предотвращают тяжелые последствия заболевания и число смертей.

Публикация, вызвавшая резонанс среди антиваксеров. Скриншот: stopfake.kz

24 августа этого года Минздрав США опубликовал статью, где говорилось, что, по подсчетам специалистов, вакцины предотвратили около 140 тыс. смертей от COVID-19 в стране.

В сентябре этого же года исследование, проведенное Центром по контролю и профилактике заболеваний США, показало, что для невакцинированных риск смерти в результате COVID-19 в 11 раз выше, чем для тех, кто уже привился.

Другая группа ученых из Великобритании выяснила, что смертность снизилась сразу в нескольких возрастных группах после того, как вакцина стала доступной для населения.

Тем не менее, как отметили фактчекеры, в ряде стран продолжают фиксировать вспышки заболеваемости и смертности даже при наличии вакцин против КВИ. Издание Bloomberg объясняет это несколькими факторами, в числе которых развитие системы здравоохранения, общий уровень вакцинации в стране и распространение новых вариантов вируса.

По общедоступным данным, в России при всей доступности вакцин полностью привились от КВИ лишь 33% населения. Еще 3,4% успели получить только одну дозу вакцины.

При этом коллективного иммунитета, как напоминают специалисты, можно достичь лишь при уровне вакцинации в 70-90% от общего числа людей, проживающих в стране.

Авторы портала пишут, что утверждения о росте смертности в связи с началом прививочной кампании крайне популярны среди противников вакцинации. Ранее подобные слухи распространялись в Великобритании, однако почти сразу же были опровергнуты.

"В целом, прививочная кампания не оказывает негативного влияния на статистику смертности. Вакцины против COVID-19 безопасны и эффективны.

Высказывания о том, что прививочная кампания повысила смертность, безосновательны и противоречат фактам", – указали фактчекеры.

Отметим, что подобный фейк ранее уже появлялся на просторах Казнета. О нем мы писали летом этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939985-v-kaznete-poyavilsya-feyk-o-tom-chto-vaktsinatsiya-ot-kvi-vyzvala-rost-smertnosti/