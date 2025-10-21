"Конец ХАМАС будет жестоким": Трамп заявил о готовности союзников США ввести войска в сектор Газа

Дональд Трамп сообщил, что ряд союзников США на Ближнем Востоке готовы ввести войска в сектор Газа, если ХАМАС нарушит условия договоренностей о мире, передает NUR.KZ.

Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.

"Многие наши великие союзники на Ближнем Востоке и в соседних регионах открыто и решительно, с большим энтузиазмом, сообщили мне, что по моей просьбе готовы войти в Газу с крупными силами и "разобраться с ХАМАС", если он продолжит вести себя плохо, нарушая соглашение", - заявил Трамп.

Также американский лидер добавил, что все еще существует надежда на то, что движение "поступит правильно".

"Если же этого не произойдет, конец ХАМАС будет быстрым, яростным и жестоким", - написал президент США.

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп вместе с лидерами других государств подписал мирное соглашение по Газе на саммите в Египте. Тогда же Трамп сделал предупреждение ХАМАС, напомнив им о необходимости разоружиться.

Однако перемирие в секторе Газа оказалось под вопросом после того, как США и Израиль обвинили ХАМАС в нарушении условий соглашения. В ХАМАС отрицают все обвинения.

