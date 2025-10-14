"Я не играю в игры": Трамп сделал предупреждение ХАМАС

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что ХАМАС обещало ему разоружиться, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Соответствующее заявление Трамп сделал на совместной пресс-конференции вместе с главой Аргентины Хавьером Милеем.

По словам главы США, палестинское движение ХАМАС обещало ему разоружиться.

"Они сказали, что собираются разоружиться, и если они этого не сделают, мы разоружим их", — заявил Трамп журналистам.

На вопрос, как он собирается это сделать, Трамп ответил: "Мне не нужно вам это объяснять, но если они не разоружатся, мы разоружим их. Они знают, что я не играю в игры".

Трамп заявил, что это может произойти "быстро и, возможно, жестоко".

На вопрос о сроках разоружения Трамп ответил, что это будет "разумный период времени", но не стал вдаваться в подробности.

Напомним, 9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана. В рамках договоренностей ХАМАС обязуется освободить всех заложников, а Израиль - отвести свои войска к согласованной линии "в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру".

13 октября Трамп прилетел в Израиль, выступил в Кнессете и заявил, что конфликт в секторе Газа закончился.

Позже Трамп вместе с лидерами других государств подписал мирное соглашение по Газе на саммите в Египте. По его словам, речь идет о самой сложной сделке.

"Я думал, что это, вероятно, будет самой сложной, и, возможно, во многом так и было, но у нас было много талантливых людей. У нас был удивительный набор талантов, и нам помогли, в частности, страны, представленные за этим столом", - сказал Трамп на саммите.

Добавим, президент Казахстана Касым-Жомар Токаев поздравил американского лидера Дональда Трампа с достижением мира в секторе Газа.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.