Администрация Трампа сделала предупреждение Китаю

Торговый представитель США Джеймисон Грир обратился к Китаю с предупреждением - он предостерег КНР от ответных мер против компаний, помогающих Штатам, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Штаты призвали Китай не принимать ответных мер против иностранных компаний, помогающих США развивать критически важные отрасли промышленности. Заявление было сделано после того, как на прошлой неделе Пекин ввел санкции против американских подразделений южнокорейского судоходного гиганта из-за его планов инвестировать в американский морской сектор.

"Недавние ответные действия Китая против частных компаний по всему миру являются частью более широкой схемы экономического принуждения с целью повлиять на американскую политику и контролировать глобальные цепочки поставок путем отговаривания иностранных компаний от инвестиций в американское судостроение и другие критически важные отрасли", — заявил в Грир.

Издание отмечает, что предупреждение Грира – очередной шаг в серии давних морских споров между США и Китаем, на долю которого приходится более половины мирового судостроения, и который в последние годы стремится усилить свой контроль над критически важным Южно-Китайским морем. Эта борьба имеет последствия для мировой экономики, поскольку на суда приходится более 80% международной торговли.

Хотя США обладают самым мощным в мире флотом, их судостроительный потенциал сравнительно ограничен. В связи с этим администрация Трампа стремилась поддержать американское судостроение, привлекая инвестиции из Южной Кореи, второго по величине судостроителя в мире.

Санкции, объявленные Китаем на прошлой неделе, напрямую бьют по этим усилиям, запрещая гражданам и организациям в Китае совершать сделки с американскими подразделениями южнокорейской Hanwha Ocean Co. , а также угрожая дальнейшими ответными мерами в отношении отрасли.

"Попытки запугивания не помешают Соединенным Штатам восстановить свою судостроительную базу и адекватно отреагировать на нацеливание Китая на критически важные промышленные секторы с целью достижения доминирования", — сказал Грир.

Напомним, ранее Китай ввел новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов. После этого Трамп объявил о введении дополнительных пошлин в размере 100% на товары из Китая с 1 ноября.

Позже министерство коммерции Китая резко отреагировало на новые американские пошлины и назвало их типичным примером "двойных стандартов".

На фоне этих действий Трамп официально заявил о торговой войне между КНР и США.

