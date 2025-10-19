Перемирие в Газе под угрозой: США и Израиль обвинили ХАМАС в нарушении условий соглашения

Перемирие в секторе Газа оказалось под вопросом после того, как США и Израиль обвинили ХАМАС в нарушении условий соглашения. В ХАМАС отрицают все обвинения, передает NUR.KZ.

Государственный департамент США опубликовал заявление, в котором проинформировал страны-гаранты мирного соглашения по Газе о сообщениях, указывающих "на нарушение ХАМАС режима прекращения огня".

"Это запланированное нападение на палестинских мирных жителей станет прямым и грубым нарушением соглашения о прекращении огня и подорвет значительный прогресс, достигнутый благодаря посредническим усилиям. Гаранты требуют от ХАМАС выполнения своих обязательств по условиям прекращения огня.

Если ХАМАС продолжит это нападение, будут приняты меры для защиты жителей Газы и сохранения режима прекращения огня", - было сказано в сообщении.

После этого в Армии обороны Израиля заявили, что бойцы ХАМАС якобы открыли огонь по военным ЦАХАЛ.

"Сегодня террористы выпустили противотанковую ракету и открыли огонь из автоматического оружия по войскам ЦАХАЛа, ликвидирующим террористическую инфраструктуру в районе Рафах на юге сектора Газа, в соответствии с соглашением о прекращении огня.

В ответ ЦАХАЛ начал наносить удары по этому району, чтобы устранить угрозу и демонтировать туннели и военные сооружения, используемые для террористической деятельности. Эти террористические действия представляют собой грубое нарушение соглашения о прекращении огня, и ЦАХАЛ будет принимать жесткие меры", - заявили в Израиле.

По сообщению телеканала Al Jazeera, в ХАМАС опровергли заявления США о нарушении режима прекращения огня в секторе Газа, называя их "израильской пропагандой".

В заявлении ХАМАС заявил, что обвинения США ложны и "полностью соответствуют вводящей в заблуждение израильской пропаганде и служат прикрытием для продолжения преступлений оккупации и организованной агрессии" против палестинцев в секторе Газа.

"Факты на местах свидетельствуют об обратном: именно оккупационные власти сформировали, вооружили и финансировали преступные группировки, совершавшие убийства, похищения людей, угоны грузовиков с гуманитарной помощью и нападения на мирных палестинцев. Они открыто признали свои преступления в СМИ и видеороликах, подтверждая причастность оккупационных властей к распространению хаоса и подрыву безопасности", - говорится в заявлении.

Также в ХАМАС заявили, что ее представители в Газе "при широкой поддержке населения и общественности выполняет свой национальный долг, преследуя эти группировки и привлекает их к ответственности, чтобы защитить граждан и сохранить государственную и частную собственность".

Напомним, в начале текущей недели Дональд Трамп вместе с лидерами других государств подписал мирное соглашение по Газе на саммите в Египте.

Также Трамп тоже сделал предупреждение ХАМАС, напомнив им о необходимости разоружиться.

Кроме того, мы писали, что США в ближайшие дни запустят центр по восстановлению сектора Газа.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.