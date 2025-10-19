Перемирие в Газе под угрозой: США и Израиль обвинили ХАМАС в нарушении условий соглашения

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Самат Каримов
    Самат Каримов
    Редактор

    Перемирие в Газе под угрозой: США и Израиль обвинили ХАМАС в нарушении условий соглашения

    Опубликовано:

    Члены ХАМАС
    Члены ХАМАС. Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

    Перемирие в секторе Газа оказалось под вопросом после того, как США и Израиль обвинили ХАМАС в нарушении условий соглашения. В ХАМАС отрицают все обвинения, передает NUR.KZ.

    Государственный департамент США опубликовал заявление, в котором проинформировал страны-гаранты мирного соглашения по Газе о сообщениях, указывающих "на нарушение ХАМАС режима прекращения огня".

    "Это запланированное нападение на палестинских мирных жителей станет прямым и грубым нарушением соглашения о прекращении огня и подорвет значительный прогресс, достигнутый благодаря посредническим усилиям. Гаранты требуют от ХАМАС выполнения своих обязательств по условиям прекращения огня.

    Если ХАМАС продолжит это нападение, будут приняты меры для защиты жителей Газы и сохранения режима прекращения огня", - было сказано в сообщении.

    После этого в Армии обороны Израиля заявили, что бойцы ХАМАС якобы открыли огонь по военным ЦАХАЛ.

    "Сегодня террористы выпустили противотанковую ракету и открыли огонь из автоматического оружия по войскам ЦАХАЛа, ликвидирующим террористическую инфраструктуру в районе Рафах на юге сектора Газа, в соответствии с соглашением о прекращении огня.

    В ответ ЦАХАЛ начал наносить удары по этому району, чтобы устранить угрозу и демонтировать туннели и военные сооружения, используемые для террористической деятельности. Эти террористические действия представляют собой грубое нарушение соглашения о прекращении огня, и ЦАХАЛ будет принимать жесткие меры", - заявили в Израиле.

    По сообщению телеканала Al Jazeera, в ХАМАС опровергли заявления США о нарушении режима прекращения огня в секторе Газа, называя их "израильской пропагандой".

    В заявлении ХАМАС заявил, что обвинения США ложны и "полностью соответствуют вводящей в заблуждение израильской пропаганде и служат прикрытием для продолжения преступлений оккупации и организованной агрессии" против палестинцев в секторе Газа.

    "Факты на местах свидетельствуют об обратном: именно оккупационные власти сформировали, вооружили и финансировали преступные группировки, совершавшие убийства, похищения людей, угоны грузовиков с гуманитарной помощью и нападения на мирных палестинцев. Они открыто признали свои преступления в СМИ и видеороликах, подтверждая причастность оккупационных властей к распространению хаоса и подрыву безопасности", - говорится в заявлении.

    Также в ХАМАС заявили, что ее представители в Газе "при широкой поддержке населения и общественности выполняет свой национальный долг, преследуя эти группировки и привлекает их к ответственности, чтобы защитить граждан и сохранить государственную и частную собственность".

    Напомним, в начале текущей недели Дональд Трамп вместе с лидерами других государств подписал мирное соглашение по Газе на саммите в Египте.

    Также Трамп тоже сделал предупреждение ХАМАС, напомнив им о необходимости разоружиться.

    Кроме того, мы писали, что США в ближайшие дни запустят центр по восстановлению сектора Газа.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Ситуация на Ближнем Востоке
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.