Трамп сообщил о наличии у США секретного оружия, о котором "многие даже не знают"
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что США владеют уникальным оружием, о котором "многие люди даже не знают", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Соответствующее заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в Белом доме. При этом он не уточнил, о каком именно вооружении идет речь.
"Мы далеко впереди Китая во всех военных сферах, кроме кораблестроения, но и там вскоре их догоним", — добавил Трамп.
Издание отмечает, что еще в апреле Трамп утверждал, что США обладают самым мощным в мире оружием, "о котором никто не имеет понятия, что это такое".
"И это самое мощное оружие в мире, которое мощнее, чем у кого-либо даже близко", — заверил он.
Тогда же, весной, сообщалось, что американская лаборатория Sandia National Laboratories представила новейшее ядерное оружие – гравитационную бомбу переменной мощности B61-13.
"B61-13 будет доставляться современными самолетами, усиливая сдерживание противников и уверенность союзников и партнеров, предоставляя президенту дополнительные возможности против определенных более сложных и крупных военных целей. Он заменит некоторые B61-7 в текущем ядерном арсенале и будет иметь мощность, аналогичную B61-7, которая выше, чем у B61-12", - сообщали в Минобороны США.
