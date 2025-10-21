Трамп сообщил о наличии у США секретного оружия, о котором "многие даже не знают"

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что США владеют уникальным оружием, о котором "многие люди даже не знают", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Соответствующее заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в Белом доме. При этом он не уточнил, о каком именно вооружении идет речь.

"Мы далеко впереди Китая во всех военных сферах, кроме кораблестроения, но и там вскоре их догоним", — добавил Трамп.

Издание отмечает, что еще в апреле Трамп утверждал, что США обладают самым мощным в мире оружием, "о котором никто не имеет понятия, что это такое".

"И это самое мощное оружие в мире, которое мощнее, чем у кого-либо даже близко", — заверил он.

Тогда же, весной, сообщалось, что американская лаборатория Sandia National Laboratories представила новейшее ядерное оружие – гравитационную бомбу переменной мощности B61-13.

Свежая публикация по теме: Администрация Трампа сделала предупреждение Китаю

"B61-13 будет доставляться современными самолетами, усиливая сдерживание противников и уверенность союзников и партнеров, предоставляя президенту дополнительные возможности против определенных более сложных и крупных военных целей. Он заменит некоторые B61-7 в текущем ядерном арсенале и будет иметь мощность, аналогичную B61-7, которая выше, чем у B61-12", - сообщали в Минобороны США.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.