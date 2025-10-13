Трамп подписал историческое мирное соглашение по сектору Газа и высказался о Третьей мировой войне

Президент США Дональд Трамп вместе с лидерами других государств подписал мирное соглашение по Газе на саммите в Египте. По его словам, речь идет о самой сложной сделке, передает NUR.KZ

По данным CBC, Дональд Трамп подписал соглашение, направленное на прекращение войны в секторе Газа. Он сделал это на церемонии в Шарм-эш-Шейхе, где проходит саммит. Представители Египта, Катара и Турции, выступающие в качестве посредников, также подписали соглашение.

Как отмечает CNN, Дональд Трамп, явно довольный тем, что руководит саммитом, поблагодарил своих сотрудников и помощников за достижение, по его мнению, "самой сложной" сделки.

"Я думал, что это, вероятно, будет самой сложной, и, возможно, во многом так и было, но у нас было много талантливых людей. У нас был удивительный набор талантов, и нам помогли, в частности, страны, представленные за этим столом", - сказал Трамп.

Как информирует РБК, во время церемонии Трамп исключил вероятность Третьей мировой войны.

"Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется Третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось", - сказал Трамп.

Напомним, сегодня Дональд Трамп прилетел в столицу Израиля Тель-Авив, где его встретили первые лица страны. Сообщалось, что лидер США примет участие в ряде мероприятий, связанных с перемирием на Ближнем Востоке.

Глава Белого дома, который прилетел в Израиль на несколько часов, сообщил, что конфликт в секторе Газа закончился.

В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомар Токаев поздравил американского лидера Дональда Трампа с достижением мира в секторе Газа.

