Верховный лидер Ирана раскритиковал Трампа и дал ему совет на фоне протестов в США
Опубликовано:
Верховный лидер Ирана критически высказался о заявлениях Дональда Трампа и посоветовал главе США заняться ситуацией в своей стране, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство IRNA.
По данным издания, Али Хаменеи прокомментировал недавние массовые протесты на территории США.
"Если вы такие способные, то вместо распространения лжи, вмешательства в дела других стран и строительства там военных баз, успокойте эти миллионы людей и верните их по домам.
Этот человек пытался выставить себя сильным через свое нелепое поведение и множество лжи о регионе, Иране и иранском народе. Но если он действительно силен, пусть пойдет и успокоит миллионы людей, которые скандируют лозунги против него во всех штатах Америки", - цитирует издание Хаменеи.
Также он назвал США "главным соучастником преступлений режима Израиля".
Накануне мы писали, что примерно 7 млн человек приняли участие в протестной акции "Нет королям", направленной против политики президента США Дональда Трампа.
Также 4 июня, в день рождения Дональда Трампа, во всех штатах прошли акции протеста против политики действующего президента страны.
Кроме того, 4 июля, в День Независимости США, во многих городах также прошли массовые акции протеста против политики президента Дональда Трампа.
