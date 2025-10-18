Израиль подтвердил получение тела десятого погибшего заложника от ХАМАС

Вечером в пятницу ХАМАС передал представителям Красного Креста тело еще одного погибшего израильского заложника. Израильские военные подтвердили, что останки принадлежат погибшему заложнику Элиягу Маргалиту.

Как сообщила утром в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), возвращенным заложником оказался 75-летний Элиягу Маргалит, который был убит 7 октября 2023 года в кибуце Нир-Оз и увезен в Газу.

О смерти Маргалита Израиль объявил в декабре 2023 года — через месяц после того, как его дочь Нили, также захваченная в заложники, была освобождена ХАМАС во время временного перемирия.

В заявлении Форума семей заложников и пропавших без вести Маргалита описали как «ковбоя по духу», который много лет заведовал скотным двором и конюшнями в кибуце Нир-Оз.

Маргалит, которого родные и друзья звали Черчиллем, стал десятым погибшим заложником, чьи останки вернули из Газы. Останки еще 18 человек пока не были репатриированы.

Международный комитет Красного Креста (МККК) в пятницу вечером сообщил, что его команда «приняла все возможные меры, чтобы обеспечить уважительное обращение с телами погибших», и что израильские судебно-медицинские органы проведут опознание переданных останков в Тель-Авиве.

В Израиле растет возмущение тем, что ХАМАС вернул не все тела погибших заложников, как было предусмотрено соглашением о прекращении огня, заключенным на прошлой неделе при посредничестве США. Однако в Вашингтоне стараются не называть это нарушением договоренностей.

13 октября в рамках соглашения о прекращении огня ХАМАС передал Израилю 20 оставшихся в живых заложников. В ответ Израиль освободил 250 палестинских заключенных из израильских тюрем и 1718 задержанных из Газы.

Согласно первому этапу плана прекращения огня, ХАМАС также был обязан передать Израилю тела 28 погибших заложников, однако на данный момент местонахождение 18 из них остается неизвестным.

В ХАМАС утверждают, что у них возникли сложности с поиском некоторых останков, так как заложники удерживались разными группировками и погибли в разных районах сектора Газа. Кроме того, некоторые тела могут находиться под завалами разрушенных в ходе войны зданий, и для их извлечения может потребоваться тяжелая техника.

В пятницу вечером ЦАХАЛ вновь подчеркнул, что ХАМАС должен «соблюдать соглашение и предпринять необходимые шаги для возвращения всех заложников».

ХАМАС в ответ заявил, что по-прежнему привержен перемирию, включая «готовность передать все оставшиеся тела».

При этом палестинская группировка обвинила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что он мешает поискам останков заложников, не разрешая ввозить в Газу тяжелую технику и экскаваторы.

Выступая в четверг на церемонии памяти жертв нападения ХАМАС, Нетаньяху заявил, что намерен добиться возвращения тел всех погибших заложников и что Израиль продолжит бороться с терроризмом «всеми силами».

После того как ХАМАС сообщил о невозможности вернуть все тела, два старших советника Дональда Трампа заявили, что подготовка к следующему этапу реализации соглашения продолжается.

Они сообщили журналистам, что правительство США пока не считает, что ХАМАС нарушил договоренности, и отметили, что группировка «действует добросовестно», делясь информацией с посредниками.

Хотя полный текст соглашения между Израилем и ХАМАС официально не опубликован, его утечка в израильские СМИ показывает, что документ допускает возможность того, что не все тела будут найдены и возвращены сразу.

Израильская военная операция в Газе была начата в ответ на нападение 7 октября 2023 года, в ходе которого боевики ХАМАС убили около 1200 человек на юге Израиля и взяли в заложники еще 251 человека.

С тех пор, по данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, в результате израильских атак погибли как минимум 67 967 человек. Эти данные ООН считает достоверными.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.