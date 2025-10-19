Семь миллионов жителей США приняли участие в протестах против политики Дональда Трампа

Примерно 7 млн человек приняли участие в протестной акции "Нет королям", направленной против политики президента США Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По словам организаторов, на второй раунд демонстраций "Нет королям" собралось около 7 млн человек, что примерно на два миллиона больше, чем в июне. Они выступили против того, что они назвали "авторитарной" политикой президента Дональда Трампа.

"Протесты прошли в более чем 2700 городах и населенных пунктах США. По данным полиции, массовые митинги прошли в основном мирно, и во многих крупных городах не было зафиксировано ни одного инцидента или ареста, связанного с протестами", - сообщает телеканал.

Например, в эпицентре иммиграционных репрессий Трампа - городе Чикаго, тысячи людей вышли на митинг с самодельными плакатами и плакатами "Руки прочь", размахивая перевернутыми американскими флагами. В Лос-Анджелесе демонстранты в надувных костюмах, размахивающие американскими флагами, усеяли улицы города, опровергая президентскую характеристику протестов.

На и без того оживленной Таймс-сквер в Нью-Йорке толпы протестующих растянулись на несколько кварталов, по мере того как демонстрации двигались к Нижнему Манхэттену. Одна из демонстранток рассказала CNN, что протестует с 1960-х годов, держа плакат с надписью: "Мы протестуем, потому что любим Америку, и мы хотим ее вернуть".

Напомним, 4 июня, в день рождения Дональда Трампа, во всех штатах прошли акции протеста против политики действующего президента страны.

Кроме того, 4 июля, в День Независимости США, во многих городах также прошли массовые акции протеста против политики президента Дональда Трампа.

