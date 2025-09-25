jitsu gif
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    Трамп призвал Эрдогана прекратить покупать нефть у России

    Опубликовано:

    Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган
    Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: PETER NICHOLLS/POOL/AFP via Getty Images

    Дональд Трамп встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент США рекомендовал главе Турции прекратить закупку российской нефти, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

    Как сообщает издание, в ходе двусторонней встречи Дональд Трамп выразил надежду, что Турция прекратит покупать нефть у России, пока продолжается конфликт в Украине.

    "Я бы хотел, чтобы он (Эрдоган - прим. ред.) прекратил покупать российскую нефть, пока Россия продолжает свои действия против Украины", - заявил Трамп в Овальном кабинете.

    Эрдоган в свою очередь не стал напрямую комментировать высказывания Трампа в отношении России, но заявил, что с нетерпением ждет обсуждения турецко-американских отношений.

    Также Трамп заявил журналистам, что хотел бы, чтобы Эрдоган усадил Россию и Украину за стол переговоров, чтобы положить конец войне в Украине, вновь назвав Россию "бумажным тигром".

    Минобороны РФ сделало новое заявление об атаке на резиденцию Путина

    "Могу сказать, что президент Эрдоган пользуется большим уважением у обоих - все уважают Эрдогана. И я уважаю, и думаю, он мог бы оказать большое влияние, если бы захотел", - сказал американский лидер.

    Напомним, на днях Дональд Трамп заявил, что полностью понял "военную и экономическую ситуацию между Украиной и Россией". Он назвал Россию "бумажным тигром" и заявил, что Украина может отвоевать утерянные территории.

    По данному высказыванию в Кремле ответили, что не могут согласиться со всеми высказываниями Дональда Трампа относительно военного конфликта в Украине. Дмитрий Песков объяснил изменение тона президента США встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    А президент Украины высказался о месте проведения возможных переговоров с Россией и заявил, что готов провести их, например, в Казахстане.

    После этого глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о предложении провести переговоры между Россией и Украиной в Казахстане.

    Ситуация в Украине
