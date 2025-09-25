Зеленский сделал заявление о возможных выборах в Украине
Опубликовано:
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что страна может провести президентские выборы при условии, если будет достигнуто прекращение огня.
С таким утверждением Владимир Зеленский выступил в видеоинтервью Fox News - перевод приводят ТАСС. Он отметил, что для выборов необходима безопасность, чем и мотивировано такое условие.
"Даже если это трудно в соответствии с нашей конституцией, если будет прекращение огня, мы можем провести выборы", - заявил Зеленский.
Напомним, ранее в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свою должность в обмен на членство Украины в НАТО.
Позже, в марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что выборы в Украине могут состояться после отмены военного положения.
В августе, общаясь с представителями СМИ, Дональд Трамп съязвил на тему непроведения выборов президента в Украине во время действия военного положения.
Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским при понимании, что все вопросы будут хорошо проработаны, в том числе вопрос легитимности.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Зеленский заявил в ООН, что Путин хочет "расширить войну"
- Минэнерго сделало заявление после атаки беспилотников на терминал КТК
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2290365-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-vozmozhnyh-vyborah-v-ukraine/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах