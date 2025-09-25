Зеленский сделал заявление о возможных выборах в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что страна может провести президентские выборы при условии, если будет достигнуто прекращение огня.

С таким утверждением Владимир Зеленский выступил в видеоинтервью Fox News - перевод приводят ТАСС. Он отметил, что для выборов необходима безопасность, чем и мотивировано такое условие.

"Даже если это трудно в соответствии с нашей конституцией, если будет прекращение огня, мы можем провести выборы", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свою должность в обмен на членство Украины в НАТО. Позже, в марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что выборы в Украине могут состояться после отмены военного положения. В августе, общаясь с представителями СМИ, Дональд Трамп съязвил на тему непроведения выборов президента в Украине во время действия военного положения. Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским при понимании, что все вопросы будут хорошо проработаны, в том числе вопрос легитимности.

