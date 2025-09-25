jitsu gif
    Зеленский заявил в ООН, что Путин хочет "расширить войну"

    Опубликовано:

    Владимир Зеленский
    Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке и заявил, что Россия хочет "Расширить войну", передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

    Глава Украины в своем выступлении напомнил о недавних нарушениях воздушного пространства восточноевропейских стран НАТО.

    "Российские беспилотники уже летают над Европой, а российские операции уже распространяются на другие страны. Путин хочет продолжить эту войну (в Украине. - прим. ред.), расширяя ее", - заявил Зеленский.

    Обращаясь к мировым лидерам, украинский президент подчеркнул, что многое зависит от их реакции на действия России.

    "Сегодня все зависит от вас. От того, будете ли вы помогать делу мира или продолжите вести торговлю с Россией, помогая ей финансировать эту войну. Все зависит от вас - будут ли освобождены военнопленные, вернутся ли похищенные дети домой, будут ли отпущены заложники. Что определяет наше будущее? Сейчас - война. А должны определять совместные решительные действия", - заявил президент Украины.

    Он добавил, что ведет переговоры с другими странами и ценит помощь, которую они оказывают.

    "Я высоко ценю ту поддержку, которую мы получаем. Да, многое решается на саммитах G7 и G20, но в конечном итоге судьба мира зависит от всех нас (...) Поэтому не молчите, пока Россия продолжает затягивать эту войну. Поднимите голос, осудите агрессию. Присоединяйтесь к нам в деле защиты жизни и международного правопорядка. Люди ждут действий", - призвал украинский лидер международное сообщество.

    Ситуация в Украине
