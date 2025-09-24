Верховный лидер Ирана высказался об отказе от ядерного оружия и переговорах с США
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в телевизионном обращении к жителям страны высказался об отказе от ядерного оружия и переговорах с США, передает NUR.KZ со ссылкой на IRNA.
Информационное агентство Исламской Республики (IRNA) приводит цитаты верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после телевизионного обращения. Он заявил, что переговоры с США "никакой пользы" Тегерану не приносят.
"Нужно сказать: это ложь, что Иран не ведет переговоров. Если будет представлен разумный и справедливый план, который сохранит интересы нашей страны, мы его примем", - отметил аятолла.
Также он затронул тему ядерного обогащения страны.
"Некоторые страны, желающие создать ядерное оружие, доводят чистоту до 90% Поскольку мы не нуждаемся в оружии и приняли решение об отказе от ядерного оружия, мы остановились на 60%, что является очень высоким показателем", - сказал Хаменеи.
Он подчеркнул, что Иран входит в число примерно десяти стран мира, обладающих возможностью обогащения урана, но страна не собирается его производить. Также Аятолла Хаменеи отметил, что давление и попытки "препятствовать иранскому развитию не дали желаемого эффекта".
"Нас бомбили даже в разгар переговоров, но это не помешало нам. Переговоры с США сейчас ничего не дадут - ни пользы, ни защиты от ущерба", - добавил он.
Аятолла Хаменеи подчеркнул готовность Ирана принять "разумное и справедливое" предложение с гарантией национальных интересов, но добавил, что страна будет твердо отстаивать свою позицию.
Несколько дней назад стало известно, что совбез ООН принял решение восстановить санкции против Ирана, приостановленные после заключения ядерного соглашения 2015 года.
Добавим, что в июле Трамп пообещал вновь ударить по ядерным объектам Ирана, если Тегеран возобновит их работу. В Иране заявляли, что Тегеран не откажется от обогащения урана, несмотря на удары США по его ядерным объектам.
Напомним, в конце июня Израиль и Иран обменялись серией ракетных ударов, атаковав города и ядерные объекты друг друга. Позже к конфликту присоединились США, которые нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане.
