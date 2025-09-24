Верховный лидер Ирана высказался об отказе от ядерного оружия и переговорах с США

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Самат Каримов
    Самат Каримов
    Редактор

    Верховный лидер Ирана высказался об отказе от ядерного оружия и переговорах с США

    Опубликовано:

    Али Хаменеи
    Али Хаменеи. Фото: AFP / Getty Images

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в телевизионном обращении к жителям страны высказался об отказе от ядерного оружия и переговорах с США, передает NUR.KZ со ссылкой на IRNA.

    Информационное агентство Исламской Республики (IRNA) приводит цитаты верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после телевизионного обращения. Он заявил, что переговоры с США "никакой пользы" Тегерану не приносят.

    "Нужно сказать: это ложь, что Иран не ведет переговоров. Если будет представлен разумный и справедливый план, который сохранит интересы нашей страны, мы его примем", - отметил аятолла.

    Также он затронул тему ядерного обогащения страны.

    "Некоторые страны, желающие создать ядерное оружие, доводят чистоту до 90% Поскольку мы не нуждаемся в оружии и приняли решение об отказе от ядерного оружия, мы остановились на 60%, что является очень высоким показателем", - сказал Хаменеи.

    Свежая публикация по теме:
    Саудовская Аравия подвергла бомбардировке порт в Йемене из-за поставки оружия из ОАЭ

    Он подчеркнул, что Иран входит в число примерно десяти стран мира, обладающих возможностью обогащения урана, но страна не собирается его производить. Также Аятолла Хаменеи отметил, что давление и попытки "препятствовать иранскому развитию не дали желаемого эффекта".

    "Нас бомбили даже в разгар переговоров, но это не помешало нам. Переговоры с США сейчас ничего не дадут - ни пользы, ни защиты от ущерба", - добавил он.

    Аятолла Хаменеи подчеркнул готовность Ирана принять "разумное и справедливое" предложение с гарантией национальных интересов, но добавил, что страна будет твердо отстаивать свою позицию.

    Несколько дней назад стало известно, что совбез ООН принял решение восстановить санкции против Ирана, приостановленные после заключения ядерного соглашения 2015 года.

    Добавим, что в июле Трамп пообещал вновь ударить по ядерным объектам Ирана, если Тегеран возобновит их работу. В Иране заявляли, что Тегеран не откажется от обогащения урана, несмотря на удары США по его ядерным объектам.

    Напомним, в конце июня Израиль и Иран обменялись серией ракетных ударов, атаковав города и ядерные объекты друг друга. Позже к конфликту присоединились США, которые нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Ситуация на Ближнем Востоке
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.