Верховный лидер Ирана высказался об отказе от ядерного оружия и переговорах с США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в телевизионном обращении к жителям страны высказался об отказе от ядерного оружия и переговорах с США, передает NUR.KZ со ссылкой на IRNA.

Информационное агентство Исламской Республики (IRNA) приводит цитаты верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после телевизионного обращения. Он заявил, что переговоры с США "никакой пользы" Тегерану не приносят.

"Нужно сказать: это ложь, что Иран не ведет переговоров. Если будет представлен разумный и справедливый план, который сохранит интересы нашей страны, мы его примем", - отметил аятолла.

Также он затронул тему ядерного обогащения страны.

"Некоторые страны, желающие создать ядерное оружие, доводят чистоту до 90% Поскольку мы не нуждаемся в оружии и приняли решение об отказе от ядерного оружия, мы остановились на 60%, что является очень высоким показателем", - сказал Хаменеи.

Он подчеркнул, что Иран входит в число примерно десяти стран мира, обладающих возможностью обогащения урана, но страна не собирается его производить. Также Аятолла Хаменеи отметил, что давление и попытки "препятствовать иранскому развитию не дали желаемого эффекта".

"Нас бомбили даже в разгар переговоров, но это не помешало нам. Переговоры с США сейчас ничего не дадут - ни пользы, ни защиты от ущерба", - добавил он.

Аятолла Хаменеи подчеркнул готовность Ирана принять "разумное и справедливое" предложение с гарантией национальных интересов, но добавил, что страна будет твердо отстаивать свою позицию.

