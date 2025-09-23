Еще пять стран признали палестинское государство

Франция, Бельгия, Люксембург, Мальта и Монако на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявили о признании Палестины, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщает издание, президент Франции Эммануэль Макрон вчера, 22 сентября, на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о признании Палестины.

"Время пришло. В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина", - сказал Макрон.

Он пояснил, что признание палестинского государства является "единственным решением, которое позволит Израилю жить в мире", назвав этот шаг "поражением ХАМАС".

Макрон отметил, что признание законных прав палестинского народа не умаляет прав Израиля, призвал освободить заложников и остановить военные действия в секторе Газа, подчеркнув, что затягивать с этим решением больше нельзя.

Свежая публикация по теме: Токаев прокомментировал присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям

Вслед за Францией о признании Палестины на Генассамблее ООН объявили премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, премьер Люксембурга Люк Фриден, премьер-министр Мальты Роберт Абела и князь Монако Альбер II.

Ранее Русская служба Би-Би-Си сообщала, что Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании палестинского государства. Канада стала первой страной «Большой семерки» (G7), официально признавшей Палестину. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что признание Палестины несет угрозу существованию его страны. Добавим, сейчас в США находится президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который примет участие в открытии общих дебатов юбилейной 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

