Эрдоган на Генассамблее ООН показал ужасающие фотографии из Газы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на ГА ООН заявил о полном уничтожении медицинской инфраструктуры в Газе - турецкий лидер принес на свое выступление фотографии, передает РИА Новости.

"Медицинская инфраструктура в Газе полностью уничтожена, врачи или убиты, или задержаны. Геноцид в секторе Газа транслируется в прямом эфире. Фотографии невинных малышей, двухлетних детей без рук или ног стали рутиной в секторе Газа, к сожалению", - заявил он.

Эрдоган продемонстрировал собравшимся фотографии, подтверждающие голод в секторе Газа.

"Может ли в 2025 году быть разумное оправдание такой жестокости? От имени человечества скажу, что эта позорная картина наблюдается в Газе каждый день уже 23 месяца", - заявил президент Турции.

Говоря о разрушениях в Газе Эрдоган сказа, что это - дно человечества.

Отметим, что ранее президент Турции призвал страны поскорее признать Палестину.

На днях Русская служба Би-Би-Си сообщала, что Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании палестинского государства. Канада стала первой страной «Большой семерки» (G7), официально признавшей Палестину. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что признание Палестины несет угрозу существованию его страны. Позже стало известно, что Франция, Бельгия, Люксембург, Мальта и Монако на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявили о признании Палестины.

Свежая публикация по теме: Саудовская Аравия подвергла бомбардировке порт в Йемене из-за поставки оружия из ОАЭ

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.