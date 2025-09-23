Эрдоган на Генассамблее ООН показал ужасающие фотографии из Газы
Опубликовано:
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на ГА ООН заявил о полном уничтожении медицинской инфраструктуры в Газе - турецкий лидер принес на свое выступление фотографии, передает РИА Новости.
"Медицинская инфраструктура в Газе полностью уничтожена, врачи или убиты, или задержаны. Геноцид в секторе Газа транслируется в прямом эфире. Фотографии невинных малышей, двухлетних детей без рук или ног стали рутиной в секторе Газа, к сожалению", - заявил он.
Эрдоган продемонстрировал собравшимся фотографии, подтверждающие голод в секторе Газа.
"Может ли в 2025 году быть разумное оправдание такой жестокости? От имени человечества скажу, что эта позорная картина наблюдается в Газе каждый день уже 23 месяца", - заявил президент Турции.
Говоря о разрушениях в Газе Эрдоган сказа, что это - дно человечества.
Отметим, что ранее президент Турции призвал страны поскорее признать Палестину.
На днях Русская служба Би-Би-Си сообщала, что Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании палестинского государства. Канада стала первой страной «Большой семерки» (G7), официально признавшей Палестину.
При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что признание Палестины несет угрозу существованию его страны.
Позже стало известно, что Франция, Бельгия, Люксембург, Мальта и Монако на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявили о признании Палестины.
