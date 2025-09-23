Токаев высказался о ситуации в Газе и Украине

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан неизменно выступает за дипломатию вместо эскалации и за диалог вместо силы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Казахстан по-прежнему обеспокоен кризисом вокруг Украины, который продолжает наносить серьезный ущерб гражданским лицам, подрывать глобальное доверие и ослаблять международную безопасность. Тем не менее следует продолжать двусторонние и международные дипломатические усилия по разрешению данного конфликта, проявлять политическую гибкость, что отвечает долгосрочным интересам обоих государств", - отметил президент.

По его словам, территориальные споры никогда не бывают легкими для разрешения, они требуют взаимной сдержанности и ответственности ради будущих поколений. Психология вражды затягивает всех участников конфликтов в пропасть, не оставляя шансов на достижение мира.

"Гуманитарный кризис в Газе достиг ужасающих масштабов, которые невозможно игнорировать. Этот конфликт имеет сложные исторические корни. Мы не можем игнорировать первопричину этой вражды. Казахстан призывает к полной защите всех гражданских лиц и обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи в строгом соответствии с международным гуманитарным правом. Мы вновь подтверждаем нашу поддержку решения на основе сосуществования двух государств при центральной роли ООН", - подчеркнул Токаев.

Свежая публикация по теме: Зеленский обвинил Путина в намерении напасть на еще одну страну Европы

Глава государства отметил, что Казахстан признает дипломатические инициативы, направленные на региональное примирение на Ближнем Востоке, включая Арабскую мирную инициативу, Нью-Йоркскую декларацию, Соглашения Авраама и другие. Они демонстрируют, что лидерство и политическая воля могут превратить разделение в сотрудничество и общую выгоду.

"Мы также приветствуем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Президента Соединенных Штатов. Это доказывает, что даже застарелые конфликты можно урегулировать с помощью дипломатии и здравого смысла.

Руководствуясь этим принципом, Казахстан неизменно выступает за дипломатию вместо эскалации и за диалог вместо силы", - сказал президент.

Глава государства считает, что политическое лидерство должно быть основано на взаимопонимании и уважении.

"Нынешняя геополитическая напряженность порой подталкивает некоторых лидеров к утверждению о неизбежности столкновения цивилизаций. Однако это разделение — не данность и не судьба. Это политический выбор. Глобальные общественные блага, такие как наука, медицина, спорт, религия и культура, не должны становиться предметом геополитического раскола и санкций. Эти сферы человеческой деятельности объединяют нас под эгидой гуманизма", - пояснил он.

Он также рассказал, на чем должно быт основано политическое лидерство.

"Когда политические лидеры делают безответственные заявления или предпринимают опрометчивые решения, манипулируя религией и идентичностью в целях политической выгоды, они фактически подрывают доверие и добрую волю в стремлении к миру.

Политическое лидерство должно быть основано на взаимопонимании и уважении, а не на взаимной подозрительности и высокомерии. Толерантность и мудрость, являющиеся основой прочного мира, должны опираться на верховенство права", - заявил Токаев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.