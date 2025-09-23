"Им было очень стыдно": Трамп "запретил" странам Европы закупать нефть и газ у России

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генеральной ассамблее ООН упрекнул Европу в том, что они закупают нефть у России, но стремятся остановить войну в Украине, передает NUR.KZ.

По данным CBS News, Трамп заявил, что затянувшаяся война в Украине "не выставляет Россию в выгодном свете".

"Это должно было быть просто короткой стычкой. Это не выставляет Россию в выгодном свете. Это выставляет ее в плохом свете. Что бы ни случилось дальше, все это должно было занять несколько дней, уж точно меньше недели, а они воюют уже три с половиной года", - сказал Трамп.

После этого, как пишет , Трамп раскритиковал европейские страны за покупку российской нефти, одновременно пытаясь усилить давление на Россию, чтобы добиться прекращения войны в Украине.

"Они покупают нефть и газ у России, одновременно воюя с ней. Им это стыдно, и им было очень стыдно, когда я об этом узнал... Им нужно немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России, иначе мы все потеряем много времени", - сказал Трамп.

Телеканал CNN приводит еще одну цитату Трампа, который заявил, что США "готовы ввести очень высокий пакет мощных пошлин" против России, если она не согласится на мирное соглашение.

При этом он добавил, что европейским странам "придется присоединиться к нам и принять те же самые меры".

Ранее Акорда сообщала, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии общих дебатов юбилейной 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

