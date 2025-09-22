Макрон и Трамп поспорили о зависимости ЕС от российских нефти и газа

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп поспорили о зависимости ЕС от российских нефти и газа, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS.

Высказавшись по теме нарушений границ воздушного пространства в Европе, президент Франции отметил, что с момента встречи Трампа с Путиным в Анкоридже наблюдается только усиление атак российской армии в войне с Украиной.

Журналист отметила, что с момента саммита в Анкоридже прошел уже больше месяца, и когда Трампа спросили о новых санкциях против России, он указал на Европу и на продолжающееся потребление российской нефти и газа в ЕС.

"Это правда, и мы это исправляем. Мы обсуждали это с Урсулой фон дер Ляйен, и она проделала большую работу со своими командами, чтобы это исправить.

Но, честно говоря, это очень незначительно. Это не ключевой фактор сегодня. Мы сократили потребление (российских - прим. ред.) нефти и газа более чем на 80%", - ответил Макрон.

Франция, по его словам, в этой ситуации пострадала меньше, поскольку не была сильно зависима от российских энергоносителей, и по мнению Макрона, сейчас намного важнее усилить поддержку Украины и обеспечить возможность более эффективного противостояния новым атакам на Киев и мирных жителей.

