Макрон и Трамп поспорили о зависимости ЕС от российских нефти и газа
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп поспорили о зависимости ЕС от российских нефти и газа, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS.
Высказавшись по теме нарушений границ воздушного пространства в Европе, президент Франции отметил, что с момента встречи Трампа с Путиным в Анкоридже наблюдается только усиление атак российской армии в войне с Украиной.
Журналист отметила, что с момента саммита в Анкоридже прошел уже больше месяца, и когда Трампа спросили о новых санкциях против России, он указал на Европу и на продолжающееся потребление российской нефти и газа в ЕС.
"Это правда, и мы это исправляем. Мы обсуждали это с Урсулой фон дер Ляйен, и она проделала большую работу со своими командами, чтобы это исправить.
Но, честно говоря, это очень незначительно. Это не ключевой фактор сегодня. Мы сократили потребление (российских - прим. ред.) нефти и газа более чем на 80%", - ответил Макрон.
Франция, по его словам, в этой ситуации пострадала меньше, поскольку не была сильно зависима от российских энергоносителей, и по мнению Макрона, сейчас намного важнее усилить поддержку Украины и обеспечить возможность более эффективного противостояния новым атакам на Киев и мирных жителей.
Напомним, по итогам встречи европейских лидеров с Зеленским и Трампом президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в соцсети пост, в котором призвал продолжать давление на Россию.
Также Эммануэль Макрон заявил о том, что 26 стран готовы взять на себя обязательства и помочь Украине с гарантиями безопасности.
"Коалиция решительных"
Напомним, ранее в сентябре "коалиция решительных" активно обсуждала возможность отправки солдат в Украину после установления перемирия или мира для того, чтобы Россия не начала повторное вторжение.
Только неделю назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть ожидаемые и неожиданные страны, которые готовы отправить в Украину своих солдат. Какие именно - он не уточнял.
При этом, ранее стало известно, что в США еще не определили роль страны в возможных гарантиях безопасности Украины.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что США могут ввести новые "вторичные санкции" в отношении России и ее торговых партнеров.
Также Трамп выразил мнение, что трехсторонняя встреча его, Путина и Зеленского состоится, но усомнился в перспективе двусторонних переговоров России и Украины.
