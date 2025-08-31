Трамп заявил, что не уверен в перспективе встречи Путина и Зеленского

Трамп выразил мнение, что трехсторонняя встреча его, Путина и Зеленского состоится, но усомнился в перспективе двусторонних переговоров России и Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Caller.

Саммит России, США и Украины состоится, но встретятся ли российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский — неясно. Об этом изданию заявил президент США Дональд Трамп.

"Произойдет трехсторонняя встреча. Насчет двусторонней (встречи Путина и Зеленского - прим. ред.) не знаю, но трехсторонняя будет", — сказал он.

Дональд Трамп добавил, что хотел бы провести аналогию.

"У вас есть ребенок, и на площадке, на детской площадке, есть другой ребенок, и они ненавидят друг друга. И они начинают качаться, качаться и качаться, и вы хотите, чтобы они прекратили, а они продолжают качаться. Через некоторое время они очень рады остановиться", — сказал Трамп.

Иногда, по словам Трампа, "им приходится немного побороться, прежде чем вы можете заставить их остановиться. Но это продолжается уже давно".

