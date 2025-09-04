"Коалиция решительных": Макрон заявил, что 26 стран готовы отправить войска в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что 26 стран готовы взять на себя обязательства и помочь Украине с гарантиями безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что в рамках "коалиции решительных" есть 26 стран, которые взяли на себя обязательство помочь гарантировать безопасность Украины.

"Эти 26 стран согласились направить войска в Украину в качестве силы гарантии либо присутствовать на земле, на море или в воздухе, чтобы обеспечить поддержку украинской территории и самой Украины на следующий день после прекращения огня или установления мира", - отметил президент Франции.

Он добавил, что такая миссия не намерена вести какую-либо войну против России. Цель - гарантировать мир и четко продемонстрировать стратегический сигнал.

"Развертывание будет происходить в условиях прекращения огня, не на линии фронта, а в географических зонах, которые сейчас определяются. Цель заключается в том, чтобы предотвратить любую новую масштабную агрессию и обеспечить явное вовлечение этих 26 государств в долгосрочную безопасность Украины", - сказал Макрон.

"Коалиция решительных"

Напомним, "коалиция решительных" сейчас активно обсуждает возможность отправки солдат в Украину после установления перемирия или мира для того, чтобы Россия не начала повторное вторжение.

Только неделю назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть ожидаемые и неожиданные страны, которые готовы отправить в Украину своих солдат. Какие именно - он не уточнял.

При этом, ранее стало известно, что в США еще не определили роль страны в возможных гарантиях безопасности Украины.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что США могут ввести новые "вторичные санкции" в отношении России и ее торговых партнеров.

Также Трамп выразил мнение, что трехсторонняя встреча его, Путина и Зеленского состоится, но усомнился в перспективе двусторонних переговоров России и Украины.

