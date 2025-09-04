Белый дом не определился с ролью США в возможных гарантиях безопасности Украины
Газета The Washington Post со ссылкой на источники пишет о том, что США еще предстоит определить роль в возможных гарантиях безопасности Украины, передает NUR.KZ.
По данным издания, американские чиновники заявили своим европейским коллегам, что Вашингтон может предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны, в том числе помощь в обеспечении бесполетной зоны, а также разведывательные, наблюдательные и разведывательные возможности.
Тем не менее американский официальный представитель заявил, что роль США еще предстоит определить.
"Есть разница между предложением и согласием. Это решение президента. Он еще не принял никакого решения", - цитирует издание.
В Белом доме, как пишет WP, также заявили, что "дальнейшее публичное обсуждение этих вопросов не отвечает национальным интересам".
Ранее Трамп сообщил, что США могут ввести новые "вторичные санкции" в отношении России и ее торговых партнеров.
Также Трамп выразил мнение, что трехсторонняя встреча его, Путина и Зеленского состоится, но усомнился в перспективе двусторонних переговоров России и Украины.
Он также заявил, что недоволен происходящим, но продолжит добиваться мирного соглашения. Трамп сказал, что его подход заключается в том, чтобы собрать ключевых лидеров в одном зале и позволить им "выступить посредниками в достижении соглашения в режиме реального времени".
