Нуртлеу встретился с главой украинского МИДа

Мурат Нуртлеу, министр иностранных дел Казахстана, в Нью-Йорке встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой, передает NUR.KZ со ссылкой на казахстанский МИД.

Как сообщает министерство, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по приоритетным вопросам международной повестки дня, а также по актуальному развитию казахско-украинского сотрудничества.

Нуртлеу подтвердил заинтересованность Казахстана в скорейшем урегулировании ситуации в Украине и достижении устойчивого мира в стране.

В частности, было подчеркнуто, что Астана выступала и продолжает выступать за урегулирование конфликта политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами международного права.

Напомним, в августе Токаев провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства тогда отмечал, что казахский народ с искренним уважением относится к украинскому народу, его истории, культуре, языку. Он подтвердил безусловную заинтересованность Казахстана в установлении прочного мира на Украине на основе принципов международного права.

