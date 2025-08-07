Трамп анонсировал новые "вторичные санкции" против России
Опубликовано:
Президент США Трамп заявил, что США могут ввести новые "вторичные санкции" в отношении России и ее торговых партнеров, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Трамп напомнил о введенных ранее тарифах в 25% для Индии из-за закупа российской нефти. Такие же тарифы, по словам Трампа, могут быть введены и против "пары других стран", сотрудничающих с Россией. В частности, речь шла о Китае.
"Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Вы увидите гораздо больше. Вы увидите так много вторичных санкций", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, почему для введения дополнительных пошлин он выбрал Индию.
Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что 10-дневный ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля.
"10 дней с сегодняшнего дня. Потом мы введем пошлины. Это очевидно повлияет на Россию, а может и нет", - сказал Трамп.
Кроме того, он сообщил, что Индия будет платить тариф 25% с 1 августа, так как является крупнейшим покупателем энергоносителей у России.
Позже Путин публично прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что лидер США разочаровался в президенте России.
А Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал о том, почему президент США снова угрожает Индии и сможет ли он сократить доходы Кремля.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Трамп ввел 25-процентные пошлины против Индии из-за российской нефти
- Трамп назвал вероятного преемника
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2272692-tramp-anonsiroval-novye-vtorichnye-sankcii-protiv-rossii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах