Трамп анонсировал новые "вторичные санкции" против России

Президент США Трамп заявил, что США могут ввести новые "вторичные санкции" в отношении России и ее торговых партнеров, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Трамп напомнил о введенных ранее тарифах в 25% для Индии из-за закупа российской нефти. Такие же тарифы, по словам Трампа, могут быть введены и против "пары других стран", сотрудничающих с Россией. В частности, речь шла о Китае.

"Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Вы увидите гораздо больше. Вы увидите так много вторичных санкций", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, почему для введения дополнительных пошлин он выбрал Индию.

Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что 10-дневный ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля.

"10 дней с сегодняшнего дня. Потом мы введем пошлины. Это очевидно повлияет на Россию, а может и нет", - сказал Трамп.

Кроме того, он сообщил, что Индия будет платить тариф 25% с 1 августа, так как является крупнейшим покупателем энергоносителей у России.

Позже Путин публично прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что лидер США разочаровался в президенте России.

А Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал о том, почему президент США снова угрожает Индии и сможет ли он сократить доходы Кремля.

