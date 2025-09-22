Трамп и Маск встретились и пожали руки после публичной ссоры

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск встретились на стадионе, где прошла панихида по Чарли Кирку, после ссоры.

Издание РИА Новости опубликовало кадры, на которы видно главу Белого дома и Маска.

"Трамп и Маск сидят рядом на стадионе, где проходит панихида по Кирку", - говорится в публикации.

Можно увидеть, как президент США что-то сказал Илону Маску.

На следующих кадрах политик и бизнесмен пожали друг другу руки. Трамп вновь что-то сказал своему собеседнику - Маск кивнул в ответ, а после удалился.

По информации CNN, по всей видимости, это первый случай, когда их увидели вместе на публике после ссоры. Издание пишет, что в беседе участвовал также глава UFC Дана Уайт.

Daily Mail сообщает, что специалист по чтению по губам выяснила, что Трамп сказал Илону Маску во время этой встречи. По ее словам, сначала президент поинтересовался, как дела.

"Илон, я слышал, ты хотел пообщаться", - перевела специалист слова главы Белого дома.

А в конце, по ее словам, Трамп сказал, что соскучился.

