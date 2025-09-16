"Очевидно намерение уничтожить палестинцев": в ООН признали действия Израиля в Газе геноцидом

Сегодня, 16 сентября, стало известно, что независимая комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. МИД Израиля отверг доклад комиссии, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте ООН, в новом докладе, опубликованном на фоне активизации израильских военных операций в городе Газа, независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, настоятельно призвала Израиль и все страны выполнить свои обязательства по международному праву, чтобы "положить конец геноциду" и наказать виновных.

"Комиссия считает, что Израиль несет ответственность за совершение геноцида в секторе Газа", - заявила председатель комиссии Нави Пиллэй. "Очевидно, что существует намерение уничтожить палестинцев в секторе Газа посредством действий, соответствующих критериям, изложенным в Конвенции о геноциде".

На пресс-конференции в Женеве члены комиссии, которые не являются сотрудниками ООН, а были назначены 47 государствами-членами Совета по правам человека, объяснили, что их расследования войны в Газе, начавшейся с террористических атак ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года, привели к выводу, что израильские власти и силы безопасности "совершили четыре из пяти актов геноцида, определенных в Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него".

По данным статьи, такими актами являются:

убийство,

причинение серьезного телесного или психического вреда,

преднамеренное создание условий жизни, рассчитанных на уничтожение палестинцев, и

введение мер, направленных на предотвращение деторождения.

Г-жа Пиллэй заявила, что ответственность за эти зверские преступления "лежит на высших эшелонах власти Израиля", на фоне "откровенных заявлений", порочащих палестинцев, со стороны израильских гражданских и военных властей.

Комиссия также проанализировала поведение израильских властей и израильских сил безопасности в секторе Газа, "включая создание голода и бесчеловечных условий жизни для палестинцев в секторе Газа", и резюмировала, что "единственным разумным выводом, который можно было сделать из характера их операций, было намерение совершить геноцид".

МИД Израиля, по данным "РИА Новости", отвергает доклад независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, утверждая, что он основан на лжи палестинского движения ХАМАС. Страна требует немедленного роспуска этой комиссии.

"Израиль категорически отвергает этот искаженный и ложный доклад и призывает к немедленному роспуску комиссии по расследованию", - говорится в сообщении.

Добавим, сегодня израильские военные начали наземную операцию по установлению контроля над городом Газа. Наблюдаются атаки по жилым домам, в городе заметили танки. Сообщается о 62 погибших и множестве раненых. Напомним, в августе армия обороны Израиля начала первые шаги по вторжению в город Газа. Это подтвердил официальный представитель ЦАХАЛ. До этого сообщалось, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату Газы. Операция получила название "Колесницы Гидеона 2". Мы писали, что в Израиле задумались о полной оккупации сектора Газа после того, как ХАМАС опубликовал кадры с истощенными заложниками. На одном из видео мужчина плачет и говорит, что у него закончились еда и вода и что в тот день он съел только три "крошки фалафеля". Он говорит, что не может стоять и ходить и "находится на грани смерти".

