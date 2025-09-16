"Танки вошли в город": Израиль начал атаку на Газу

Израильские военные начали наземную операцию по установлению контроля над городом Газа. Наблюдаются атаки по жилым домам, в городе заметили танки. Сообщается о 62 погибших и множестве раненых.

Как сообщает The Times of Israel, по данным израильских чиновников, армия обороны Израиля начала наземное наступление с целью захвата города Газа. Сообщается, что в понедельник вечером усилились авиаудары, затем танки ЦАХАЛа вошли в город. До этого, за последние недели, около 300 тыс. палестинцев покинули город Газа.

DW пишет, что наступление Израиля на Газу началось спустя несколько часов после встречи премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и высокопоставленных членов его правительства с госсекретарем США Марко Рубио.

Gaza City - This Night. pic.twitter.com/0jqZYopVCa — Eli Afriat (@EliAfriatISR) September 16, 2025

По данным издания, Рубио передал Нетаньяху, что президент США Дональд Трамп поддерживает наземную операцию Израиля в Газе, однако "желает, чтобы она была проведена быстро и закончилась как можно скорее".

В то же время неназванный американский чиновник подчеркнул, что это - "не война Трампа, это война Биби (Биньямина Нетаньяху - прим. ред.)", и последний должен принимать в связи с этой войной собственные решения.

There is an obvious plan to make the present Gaza city uninhabitable. All major buildings are being erased. There should be nothing for Palestinians to come back to. pic.twitter.com/zGKRjkk8yF — Carl Bildt (@carlbildt) September 15, 2025

Ynet со ссылкой на сообщения из сектора Газа пишет, что за 20 минут израильская армия нанесла 37 ударов, в том числе с боевых вертолетов.

Палестинские источники отметили, что по данным на утро, в секторе Газа погибли по меньшей мере 62 человека, 49 из них - в городе Газа. Еще множество человек ранены.

⚡️BREAKING: For over 5 hours, Israel has carried out nonstop, intense bombardment on Gaza City and other areas of the Strip as its forces advance. More than 60 Palestinians, including children, women, and the elderly, were killed today. Hebrew media reports Israel struck over 35… pic.twitter.com/yGlYH7cyvy — Suppressed News. (@SuppressedNws1) September 15, 2025

Напомним, в августе армия обороны Израиля начала первые шаги по вторжению в город Газа. Это подтвердил официальный представитель ЦАХАЛ.

До этого сообщалось, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату Газы. Операция получила название "Колесницы Гидеона 2". Мы писали, что в Израиле задумались о полной оккупации сектора Газа после того, как ХАМАС опубликовал кадры с истощенными заложниками. На одном из видео мужчина плачет и говорит, что у него закончились еда и вода и что в тот день он съел только три "крошки фалафеля". Он говорит, что не может стоять и ходить и "находится на грани смерти".

