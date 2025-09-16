"Танки вошли в город": Израиль начал атаку на Газу

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    "Танки вошли в город": Израиль начал атаку на Газу

    Опубликовано:

    Атака города Газа
    Города Газа. Фото: x.com/sahouraxo

    Израильские военные начали наземную операцию по установлению контроля над городом Газа. Наблюдаются атаки по жилым домам, в городе заметили танки. Сообщается о 62 погибших и множестве раненых.

    Как сообщает The Times of Israel, по данным израильских чиновников, армия обороны Израиля начала наземное наступление с целью захвата города Газа. Сообщается, что в понедельник вечером усилились авиаудары, затем танки ЦАХАЛа вошли в город. До этого, за последние недели, около 300 тыс. палестинцев покинули город Газа.

    DW пишет, что наступление Израиля на Газу началось спустя несколько часов после встречи премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и высокопоставленных членов его правительства с госсекретарем США Марко Рубио.

    По данным издания, Рубио передал Нетаньяху, что президент США Дональд Трамп поддерживает наземную операцию Израиля в Газе, однако "желает, чтобы она была проведена быстро и закончилась как можно скорее".

    Свежая публикация по теме:
    Токаев прокомментировал присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям

    В то же время неназванный американский чиновник подчеркнул, что это - "не война Трампа, это война Биби (Биньямина Нетаньяху - прим. ред.)", и последний должен принимать в связи с этой войной собственные решения.

    Ynet со ссылкой на сообщения из сектора Газа пишет, что за 20 минут израильская армия нанесла 37 ударов, в том числе с боевых вертолетов.

    Палестинские источники Al Jazeera отметили, что по данным на утро, в секторе Газа погибли по меньшей мере 62 человека, 49 из них - в городе Газа. Еще множество человек ранены.

    Напомним, в августе армия обороны Израиля начала первые шаги по вторжению в город Газа. Это подтвердил официальный представитель ЦАХАЛ.

    До этого сообщалось, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату Газы. Операция получила название "Колесницы Гидеона 2".

    Мы писали, что в Израиле задумались о полной оккупации сектора Газа после того, как ХАМАС опубликовал кадры с истощенными заложниками. На одном из видео мужчина плачет и говорит, что у него закончились еда и вода и что в тот день он съел только три "крошки фалафеля". Он говорит, что не может стоять и ходить и "находится на грани смерти".

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Ситуация на Ближнем Востоке
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.