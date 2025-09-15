jitsu gif
    "Абсолютный беспредел": семью экс-президента Кыргызстана Атамбаева выселили из дома (видео)

    Опубликовано:

    Алмазбек Атамбаев в метро Испании
    Алмазбек Атамбаев. Кадр из видео: youtube.com/@Kaktus__Media

    Дети экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева заявили, что их принудительно выселили из дома. Информацию об этом подтвердили официальные СМИ Кыргызстана.

    О том, что детей Атамбаева выселяют из дома, сообщил в Facebook его сын Кадырбек Атамбаев.

    "Меня, мою мать, моих членов семьи хотят незаконно выселить из дома в Кой-Таше и оставить бездомными с земли наших предков, где буквально в 100 метрах похоронены все наши родственники. Приехали судебные приставы. Это абсолютный беспредел! Более того, мы заявляли, что будем обращаться и в Верховный суд, и в Конституционную палату. Не окончен даже городской суд. Несмотря на это, судебные исполнители по указке сверху приступают к своим незаконным действиям.

    Убивайте меня здесь! Заграницу меня не пускаете, даже на встречу с отцом на лечении. Внутри страны отбираете дом", - написал Кадырбек Атамбаев.

    Информацию о том, что семью выселили из дома, подтверждает издание 24 KG. При этом, как пишет портал KaktusMedia, дом и земельный участок были арестованы после событий августа 2019 года в Кой-Таше, когда силовики пытались задержать Алмазбека Атамбаева.

    "В рамках этих процессов имущество семьи было опечатано. По решению суда первой инстанции дом и земельный участок конфискованы, участок возвращен в госсобственность.

    Сообщается, что на его территории планируется построить дом престарелых и детский сад на 500 мест. Президент Садыр Жапаров также говорил, что здесь будет создан социальный объект для нужд местных жителей", - сказано в публикации.

    Напомним, в июне этого года в Бишкеке суд вынес заочный приговор бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву и еще нескольким фигурантам дела по событиям в Кой-Таше. Атамбаев признан виновным и приговорен к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы.

    Алмазбек Атамбаев стал президентом Кыргызстана в декабре 2011 года. Ранее он был премьер-министром Кыргызстана. На своем посту он пробыл до 2017 года, но был задержан в августе 2019 года в Кой-Таше в ходе штурма. В отношении бывшего президента было возбуждено несколько уголовных дел, позже ему предъявляли еще несколько обвинений. Однако позже по ряду дел в отношении Атамбаева были вынесены оправдательные приговоры.

    В феврале 2023 года Алмазбек Атамбаев был освобожден из тюрьмы. Также Атамбаеву разрешили выехать за границу для лечения. Он говорил, что собирается отправиться в Испанию, а после - вернуться на родину.

    В феврале 2023 года Атамбаев вместе с сыном вылетел в Дубай, откуда собирался улететь в Испанию на лечение.

    В ноябре 2024 года в соцсетях опубликовали видео, предположительно снятое в Испании, на кадрах которого жители Кыргызстана узнали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

