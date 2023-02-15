Из Бишкека в Дубай, потом в Испанию: близкие Атамбаева сообщили об его отлете из Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев. Фото: Abylai Saralayev / Contributor / Getty Images

Близкие экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который накануне вышел на свободу, сообщили о то, что он улетел за границу на лечение.

Близкие Атамбаева рассказали корреспондентам 24.kg о том, что политик утром вылетел в Дубай.

"Алмазбек Атамбаев вылетел сегодня по маршруту Бишкек — Дубай в 6:34. Затем он полетит в Испанию на лечение", — уточнили близкие бывшего главы Кыргызстана.

Они также добавили, что Атамбаева сопровождает в поездке его сын Кадырбек.

Эту информацию корреспондентам Sputnik Кыргызстан подтвердил экс-депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков. По его словам, Атамбаев действительно направился в Испанию через Дубай.

Ранее мы сообщали, что дело в отношении экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева направили на доследование – вынесенный ранее приговор был отменен Верховным судом. Также политику разрешили выехать за пределы страны для прохождения лечения.

Напомним, что Алмазбек Атамбаев был задержан в августе 2019 года в ходе штурма его дома в Кой-Таше. В отношении бывшего главы Кыргызстана возбудили несколько уголовных дел.

На сегодняшний день Атамбаева оправдали по нескольким уголовным делам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009506-iz-bishkeka-v-dubay-potom-v-ispaniyu-blizkie-atambaeva-soobschili-ob-ego-otlete-iz-kyrgyzstana/