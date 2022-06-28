Экс-президента Кыргызстана Атамбаева оправдали еще по одному уголовному делу

Алмазбек Атамбаев. Фото: Popow/ullstein bild/Getty Images

Первомайский районный суд Бишкека оправдал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и его сторонников по делу о массовых беспорядках в октябре 2022 года.

Как пишет Sputnik Кыргызстан, в связи с отсутствием состава преступления суд оправдал Алмазбека Атамбаева, Фарида Ниязова, Курсана Асанова, Жениша Молдокматова, Каната Сагынбаева и Темирлана Султанбекова.

Речь идет о массовых волнениях, начавшихся в Кыргызстане 5 октября 2020 года – тогда недовольные итогами парламентских выборов граждане вышли на улицы городов. В Бишкеке протестующие захватили Белый дом.

В результате этих событий в республике сменилось руководство – Сооронбай Жээнбеков оставил пост президента. Президентские обязанности стал исполнять Садыр Жапаров.

Отметим, что две недели назад суд оправдал Атамбаева еще по двум уголовным делам – экс-президента обвиняли в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и злоупотреблении должностным положением при строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо".

Между тем в отношении экс-главы государства возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976069-eks-prezidenta-kyrgyzstana-atambaeva-opravdali-esche-po-odnomu-ugolovnomu-delu/