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Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заочно приговорен к 11 годам

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Алмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев. Кадр из видео: YouTube/Kaktus Media

В Бишкеке Первомайский районный суд вынес заочный приговор бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву и ещё нескольким фигурантам дела по событиям в Кой-Таше.

Как сообщает vesti.kg, в рамках производства рассматривались несколько эпизодов: модернизация ТЭЦ, события 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш, а также дела о незаконном получении земельных участков в этом же селе.

Согласно решению суда, Алмазбек Атамбаев признан виновным и приговорён к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы. Также суд постановил конфисковать имущество бывшего президента и лишить его государственных наград.

Другие фигуранты дела получили следующие сроки от 3 до 7 лет.

Алмазбек Атамбаев, по данным 24.kg, стал президентом Кыргызстана в декабре 2011 года. Ранее он был премьер-министром Кыргызстана. На своем посту он пробыл до 2017 года, но был задержан в августе 2019 года в Кой-Таше в ходе штурма.

В отношении бывшего президента было возбуждено несколько уголовных дел, позже ему предъявляли еще несколько обвинений. Однако позже по ряду дел в отношении Атамбаева были вынесены оправдательные приговоры.

В феврале 2023 года Алмазбек Атамбаев был освобожден из тюрьмы. Также Атамбаеву разрешили выехать за границу для лечения. Он говорил, что собирается отправиться в Испанию, а после - вернуться на родину.

В феврале 2023 года Атамбаев вместе с сыном вылетел в Дубай, откуда собирался улететь в Испанию на лечение.

В ноябре 2024 года в соцсетях опубликовали видео, предположительно снятое в Испании, на кадрах которого жители Кыргызстана узнали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2251944-byvshiy-prezident-kyrgyzstana-almazbek-atambaev-poluchil-11-let-tyurmy/