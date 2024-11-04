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Экс-президента Кыргызстана Атамбаева засняли в испанском метро (видео)

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Алмазбек Атамбаев в испанском метро
Алмазбек Атамбаев. Кадр из видео: youtube.com/@Kaktus__Media

В соцсетях опубликовали видео, предположительно снятое в Испании, на кадрах которого жители Кыргызстана узнали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Kaktus.media.

По данным издания, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены бывший президент Алмазбек Атамбаев и его сын Кадыр Атамбаев.

"По всей видимости, видео было снято в испанском метро. Предположительно, видео было снято летом этого года, когда Кадыр Атамбаев навещал своего отца в Барселоне. В настоящее время сын Атамбаева находится в Бишкеке", - отмечается в публикации.

Сообщается, что бывший президент Кыргызстана уже два года находится в Испании. По его утверждению и его близких, он проходит лечение.

Алмазбек Атамбаев, по данным 24.kg, стал президентом Кыргызстана в декабре 2011 года. Ранее он был премьер-министром Кыргызстана. На своем посту он пробыл до 2017 года, но был задержан в августе 2019 года в Кой-Таше в ходе штурма.

В отношении бывшего президента было возбуждено несколько уголовных дел, позже ему предъявляли еще несколько обвинений. Однако позже по ряду дел в отношении Атамбаева были вынесены оправдательные приговоры.

В феврале 2023 года Алмазбек Атамбаев был освобожден из тюрьмы. Также Атамбаеву разрешили выехать за границу для лечения. Он говорил, что собирается отправиться в Испанию, а после - вернуться на родину.

В феврале 2023 года Атамбаев вместе с сыном вылетел в Дубай, откуда собирался улететь в Испанию на лечение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2182395-eks-prezidenta-kyrgyzstana-atambaeva-zasnyali-v-ispanskom-metro-video/

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