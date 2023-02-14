Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вышел на свободу

Алмазбек Атамбаев. Фото: Carsten Koall/Getty Images

Дело в отношении экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева направили на доследование. Также политику разрешили выехать за пределы страны для прохождения лечения.

Речь идет об уголовном деле по факту незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева, пишет 24.kg.

По информации корреспондентов, источники в правоохранительных органах сообщили, что решение о новом рассмотрении принял Верховный суд КР.

"Известно, что ходатайство в Верховный суд внесли адвокаты бывшего президента. Они указали, что дело необходимо рассмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам. Таким образом, Первомайский районный суд Бишкека вновь будет рассматривать дело в отношении Алмазбека Атамбаева", – сообщили они.

Корреспонденты также опубликовали фото документа, согласно которому суд разрешил Атамбаеву выезд за пределы Кыргызстана для лечения.

Фото судебного документа: 24.kg

Издание Kaktus media побеседовало с адвокатами экс-президента, которые сообщили, что судебная коллегия Верховного суда Кыргызстана под председательством судьи Кенешбека Токтомамбетова отменила приговоры Атамбаеву по делу Азиза Батукаева по вновь открывшимся обстоятельствам, то есть суд удовлетворил ходатайство защитников Атамбаева.

Издание пишет, что политика готовятся встречать дома.

О предстоящем возвращении Атамбаева у себя на странице в Facebook сообщила и политический деятель Ирина Карамушкина.

Председатель партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков на своей странице в Facebook сообщил, что рад принятому Верховным судом решению.

"Приговор по Батукаеву отменен, экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев освобожден. Этот день мы приближали как могли. 8 августа 2019 года казалось, что все разрушено и зло победило. Но вера в Бога, свои убеждения, честность и справедливость действий нашего народа, а также постоянная и неустанная работа вместе с дипломатией привели к этому дню", –написал политик.

Он также отметил, что за последние несколько лет здоровью Атамбаева был нанесен ущерб. Теперь, по его словам, экс-президент сможет пройти необходимое лечение.

Политик выразил благодарность всем, кто оказал помощь экс-президенту.

Напомним, что Алмазбек Атамбаев был задержан в августе 2019 года в Кой-Таше в ходе штурма. В отношении бывшего президента было возбуждено несколько уголовных дел, также ему предъявляли новые обвинения.

Тем не менее на текущий момент политик оправдан по ряду уголовных дел. В отношении него уже вынесены оправдательные приговоры по делу о незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и злоупотреблении должностным положением при строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо". Также его оправдали по делу о массовых волнениях 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009342-eks-prezident-kyrgyzstana-almazbek-atambaev-vyshel-na-svobodu/