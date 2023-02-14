Появилось видео с вышедшим из колонии Алмазбеком Атамбаевым

Алмазбек Атамбаев. Фото: Abylai Saralayev/Getty Images

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вышел на свободу. Политика встретили соратники и журналисты. Экс-глава республики заявил, что намерен в ближайшее время пройти лечение.

Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал издания 24.kg. По данным корреспондентов, Атамбаев вышел из колонии № 27 в Молдовановке.

По информации издания 24.kg, политик после освобождения высказался о своем здоровье, отметив, что за последние годы оно сильно ухудшилось.

"За три с половиной года здоровье ухудшилось. Помните, как в трусах и майках вытаскивали. Есть приглашение от "Социнтерна" (Социалистический интернационал). Личное приглашение было от премьер-министра Испании. Он сам подключался меня освободить. Приглашал. Благодарен ему и правительству Испании", – заявил Атамбаев.

По его словам, он планирует отправиться в Испанию на лечение, а после вернутся на родину.

"Надо срочно лечиться. Слетать на лечение. Но я, как всегда, вернусь. I’ll be back", – пообещал политик.

Экс-президент поблагодарил своих адвокатов, журналистов и простых кыргызстанцев, которые поддерживали его.

Также кадры с места событий публиковали другие издания.

Ранее мы сообщали, что дело в отношении экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева направили на доследование – вынесенный ранее приговор был отменен Верховным судом. Также политику разрешили выехать за пределы страны для прохождения лечения.

Напомним, что Алмазбек Атамбаев был задержан в августе 2019 года в ходе штурма его дома в Кой-Таше. В отношении бывшего главы Кыргызстана возбудили несколько уголовных дел.

На сегодняшний день Атамбаева оправдали по нескольким уголовным делам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009393-poyavilos-video-s-vyshedshim-iz-kolonii-almazbekom-atambaevym/