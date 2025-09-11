Польша ограничила полеты вдоль границы с Украиной и Беларусью

Польша "по соображениям безопасности" на 3 месяца ограничила полеты вдоль границ с Украиной и Беларусью - на это время ночью в приграничной зоне будет летать только военная авиация.

Об этом со ссылкой на Агентство польской авиационной навигации сообщает RMF FM - перевод приводит РБК.

Меры будут действовать с вечера 10 сентября по 9 декабря включительно. В этот период в ночное время (от захода до восхода солнца) там вводится полный запрет на полеты, за исключением военной авиации.

Также будут круглосуточно запрещены полеты гражданских беспилотных судов.

Ограничения приняли в целях безопасности по просьбе оперативного командования Вооруженных сил.

При этом предусмотрены исключения. Например, по согласованию с агентством могут разрешить полеты государственной и санавиации и т. д.

Напомним, в командовании Вооруженных сил Польши заявили, что беспилотники Российской Федерации при атаке на Украину нарушили польское воздушное пространство.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об инциденте с дронами в Польше, заявив, что это "крайне опасный прецедент для Европы".

А польский премьер-министр Дональд Туск заявил об обращении страны за поддержкой НАТО после нарушения воздушного пространства Польши беспилотниками.

Россия ответила на обвинения Польши из-за беспилотников: Дмитрий Песков заявил, что руководство ЕС и НАТО "ежедневно обвиняют Россию в провокации", а в Минобороны РФ заявили, что во время ударов по объектам на территории Украины "объекты для поражения на территории Польши не планировались".

Добавим также, несколько дней назад МИД Польши призвал граждан страны, находящихся на территории Беларуси, как можно скорее покинуть страну. Ранее КГБ Беларуси задержал поляка с секретными документами по учениям "Запад". Задержание провели в Витебской области.

