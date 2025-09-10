Польша обратилась к НАТО из-за прилета дронов

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил об обращении страны за поддержкой НАТО после нарушения воздушного пространства Польши беспилотниками.

"Консультации союзников принимают в эту минуту характер формальной заявки на применение статьи 4 (Договора о НАТО)", - рассказал Туск в Сейме (нижней палате польского парламента), трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info - перевод приводят ТАСС.

Напомним, в командовании Вооруженных сил Польши заявили, что беспилотники Российской Федерации при атаке на Украину нарушили польское воздушное пространство.

Добавим, что в Вооруженных силах Польши просят жителей в случае обнаружения фрагментов беспилотников, не приближаться к ним и не трогать. Между тем, в Министерстве иностранных дел России, как и в МИДе, пока не давали официальных комментариев о заявлениях Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об инциденте с дронами в Польше, заявив, что это "крайне опасный прецедент для Европы".

А несколько дней назад МИД Польши призвал граждан страны, находящихся на территории Беларуси, как можно скорее покинуть страну. Ранее КГБ Беларуси задержал поляка с секретными документами по учениям "Запад". Задержание провели в Витебской области.

