Польша обратилась к НАТО из-за прилета дронов
Польский премьер-министр Дональд Туск заявил об обращении страны за поддержкой НАТО после нарушения воздушного пространства Польши беспилотниками.
"Консультации союзников принимают в эту минуту характер формальной заявки на применение статьи 4 (Договора о НАТО)", - рассказал Туск в Сейме (нижней палате польского парламента), трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info - перевод приводят ТАСС.
Напомним, в командовании Вооруженных сил Польши заявили, что беспилотники Российской Федерации при атаке на Украину нарушили польское воздушное пространство.
Добавим, что в Вооруженных силах Польши просят жителей в случае обнаружения фрагментов беспилотников, не приближаться к ним и не трогать. Между тем, в Министерстве иностранных дел России, как и в МИДе, пока не давали официальных комментариев о заявлениях Польши.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался об инциденте с дронами в Польше, заявив, что это "крайне опасный прецедент для Европы".
А несколько дней назад МИД Польши призвал граждан страны, находящихся на территории Беларуси, как можно скорее покинуть страну. Ранее КГБ Беларуси задержал поляка с секретными документами по учениям "Запад". Задержание провели в Витебской области.
