Россия ответила на обвинения Польши из-за беспилотников

Дмитрий Песков по теме дронов, нарушивших воздушное пространство Польши, заявил, что руководство ЕС и НАТО "ежедневно обвиняют Россию в провокации", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремль не поступали запросы на контакты от властей Польши в связи с дронами, которые нарушили воздушное пространство республики.

Руководство ЕС и НАТО "ежедневно обвиняют Россию в провокации", чаще всего не пытаясь представить аргументацию, обратил внимание пресс-секретарь президента РФ. Он добавил, что этот вопрос вне компетенция Кремля и является прерогативой Минобороны, отмечается в статье.

Напомним, в командовании Вооруженных сил Польши заявили, что беспилотники Российской Федерации при атаке на Украину нарушили польское воздушное пространство.

Добавим, что в Вооруженных силах Польши просят жителей в случае обнаружения фрагментов беспилотников, не приближаться к ним и не трогать. Между тем, в Министерстве иностранных дел России, как и в МИДе, пока не давали официальных комментариев о заявлениях Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об инциденте с дронами в Польше, заявив, что это "крайне опасный прецедент для Европы".

А польский премьер-министр Дональд Туск заявил об обращении страны за поддержкой НАТО после нарушения воздушного пространства Польши беспилотниками.

