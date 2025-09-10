Россия ответила на обвинения Польши из-за беспилотников
Дмитрий Песков по теме дронов, нарушивших воздушное пространство Польши, заявил, что руководство ЕС и НАТО "ежедневно обвиняют Россию в провокации", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремль не поступали запросы на контакты от властей Польши в связи с дронами, которые нарушили воздушное пространство республики.
Руководство ЕС и НАТО "ежедневно обвиняют Россию в провокации", чаще всего не пытаясь представить аргументацию, обратил внимание пресс-секретарь президента РФ. Он добавил, что этот вопрос вне компетенция Кремля и является прерогативой Минобороны, отмечается в статье.
Напомним, в командовании Вооруженных сил Польши заявили, что беспилотники Российской Федерации при атаке на Украину нарушили польское воздушное пространство.
Добавим, что в Вооруженных силах Польши просят жителей в случае обнаружения фрагментов беспилотников, не приближаться к ним и не трогать. Между тем, в Министерстве иностранных дел России, как и в МИДе, пока не давали официальных комментариев о заявлениях Польши.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался об инциденте с дронами в Польше, заявив, что это "крайне опасный прецедент для Европы".
А польский премьер-министр Дональд Туск заявил об обращении страны за поддержкой НАТО после нарушения воздушного пространства Польши беспилотниками.
