"Это акт агрессии": Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

В командовании Вооруженных сил Польши заявили, что беспилотники Российской Федерации при атаке на Украину нарушили польское воздушное пространство, передает NUR.KZ.

О том, что минувшей ночью было нарушено воздушное пространство Польши, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в своем аккаунте социальной сети X.

"Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польского воздушного пространства. Против объекта войска применили вооружения. Нахожусь в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отчет от оперативного командира", - написал Туск.

Позже он добавил, что уведомил генерального секретаря НАТО о произошедшем. Вскоре на странице командования Вооруженных сил Польши в соцсети X опубликовали заявление, что воздушное пространство было нарушено беспилотниками России.

"В результате сегодняшнего нападения Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами. Это акт агрессии, представляющий реальную угрозу безопасности наших граждан.

По приказу оперативного командующего Вооруженных сил Польши были немедленно инициированы оборонительные процедуры. Польские и союзные силы вели радиолокационное наблюдение за несколькими объектами, и, учитывая те из них, которые могли представлять угрозу, оперативный командующий Вооруженных сил Польши принял решение об их нейтрализации. Часть беспилотников, вторгшихся в наше воздушное пространство, была сбита. Поиск и установление возможных мест падения этих объектов продолжаются", - сказано в заявлении.

Сегодня пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапк также в соцсети X сообщил, что Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства в связи с ситуацией.

"Туск проводит встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. Премьер-министр созвал экстренное заседание Совета министров", - написал Шлапка.

Добавим, что в Вооруженных силах Польши просят жителей в случае обнаружения фрагментов беспилотников, не приближаться к ним и не трогать. Между тем, в Министерстве иностранных дел России, как и в МИДе, пока не давали официальных комментариев о заявлениях Польши.

Несколько дней назад МИД Польши призвало граждан страны, находящихся на территории Беларуси, как можно скорее покинуть страну. Ранее КГБ Беларуси задержал поляка с секретными документами по учениям "Запад". Задержание провели в Витебской области.

