"Крайне опасный прецедент для Европы": Зеленский высказался о российских дронах в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Польши о нарушении воздушного пространства страны Россией и назвал это крайне опасным прецедентом для всей Европы, передает NUR.KZ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минувшей ночью воздушное пространство Польши нарушили "российско-иранские "шахеды". По его данным, речь идет как минимум о 8-ми ударных дронах.

"Крайне опасный прецедент для Европы. Будут ли следующие шаги - полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий. Россияне должны ощутить последствия. Россия должна почувствовать, что войну нельзя расширять и придется кончать.

Слишком долго уже идет санкционная пауза. Откладывание ограничений по России и ее сообщникам означает лишь увеличение жестокости ударов. Нужно достаточно оружия, чтобы сдержать Россию. Нужен сильный ответ, и это может быть только общий ответ всех партнеров: Украины, Польши, всех европейцев, Соединенных Штатов", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее в командовании Вооруженных сил Польши заявили, что беспилотники Российской Федерации при атаке на Украину нарушили польское воздушное пространство. В Польше назвали действия России "актом агрессии".

До этого МИД Польши призвало граждан страны, находящихся на территории Беларуси, как можно скорее покинуть страну. Ранее КГБ Беларуси задержал поляка с секретными документами по учениям "Запад". Задержание провели в Витебской области.

