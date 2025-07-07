Израиль объявил о новой военной операции в Йемене

Израиль объявил о проведении новой военной операции "Черный флаг" против йеменского движения "Ансар Алла", в рамках которой ЦАХАЛ нанесла удары по нескольким целям в Йемене.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о проведении новой военной операции "Черный флаг" против йеменского движения "Ансар Алла" и сообщил об ударах по нескольким объектам, передает пресс-служба ведомства - перевод публикуют "РИА Новости".

"В рамках операции "Черный флаг" Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла мощные удары по террористическим целям правления хуситов в портах Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и по судну Galaxy Leader, захваченному хуситами около двух лет назад и ныне используемому для террористической деятельности в Красном море", - цитирует издание заявление министра.

Кац также пригрозил Йемену судьбой Тегерана за непрекращающиеся обстрелы территории еврейского государства.

Пресс-служба ЦАХАЛ уточнила, что "Ансар Алла" захватило Galaxy Leader в ноябре 2023 года.

"Хуситы установили на судне радиолокационную систему и использовали ее для отслеживания судов в международных водах с целью дальнейшей террористической деятельности", - заявили военные.

По их данным, атакованные порты используются йеменским движением для получения оружия из Ирана, которое применяется для атак против еврейского государства и его союзников.

Напомним, в конце июня правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Алла" осудило удары США по ядерным объектам Ирана и пообещало поддержать Тегеран.

До этого в начале года президент США подписал указ, запускающий процесс признания в стране террористическим движением йеменских хуситов "Ансар Алла", однако в мае Дональд Трамп объявил, что США прекратят бомбардировки группировки хуситов в Йемене. По его словам, хуситы заявили, что "больше не хотят воевать".

Вместе с тем, также в мае ВВС Израиля атаковали объекты движения "Ансар Алла" в йеменском порту Ходейда, а также цементный завод к востоку от города. В ЦАХАЛ заявили, что удар стал ответом на неоднократные атаки на Израиль ракетами класса "земля - земля" и беспилотными летательными аппаратами.

Добавим, Русская служба Би-би-си сообщала, что хуситы контролируют северную часть Йемена. Остальную территорию страны контролируют либо международно признанное правительство, глубоко зависимое от Саудовской Аравии, либо сепаратисты, желающие создать отдельное государство.

Отмечалось, что хуситы начали атаковать Израиль и международные суда вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года, заявив, что действуют в знак солидарности с ХАМАС и палестинцами. Также хуситы атакуют суда, следующие мимо берегов Йемена через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Они утверждают, что атакуют только суда, так или иначе связанные с Израилем, США или Великобританией.

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