Шесть человек погибли в результате атаки израильской армии по объектам Йемена

Израиль нанес удары по столице Йемена и ее окрестностям. Атаке подверглись две электростанции, объект нефтяной компании и президентский дворец.

Армия обороны Израиля сообщила в Telegram-канале, что нанесла удары по военной инфраструктуре хуситов в столице Йемена - Сане. Под атаку попали военный объект, на территории которого расположен президентский дворец, а также электростанции Асар, Хизаз и объект для хранения топлива.

Израильская армия объяснила, что таким образом ответила на прошлые атаки хуситов по своей территории, в том числе с помощью ракет "земля - земля" и БПЛА.

По информации Al Jazeera, йеменские официальные лица подтвердили, что израильские военные бомбили Сану. В воскресенье член политбюро движения хуситов "Ансар Алла" Мохаммед Аль-Фаррах заявил, несмотря на израильское давление, Йемен не прекратит поддержку Сектора Газа.

Телеканал Al Masirah пишет, что по последним данным, представленным Министерством здравоохранения Йемена, в результате атаки погибли шесть человек, еще 86 получили ранения.



IDF IN A MASSIVE STRIKE IN YEMEN



After the launch of a cluster missile and a drone towards Israel in the past few days, the Israeli Airforce together with the Israeli navy now began a wave of attacks in more than 15 Houthi targets in South-East Yemen.



Several Houthi… pic.twitter.com/60dpoJ5Foq — Voice From The East (@EasternVoices) August 24, 2025

BREAKING: Israel is bombing Yemen.



Israel has launched over 30 strikes including on the Presidential Palace, Yemeni Oil Company, Hiziz power station.



US-backed terror. pic.twitter.com/DrEzv7h2C2 — CODEPINK (@codepink) August 24, 2025

Напомним, в мае ВВС Израиля атаковали объекты движения "Ансар Алла" в йеменском порту Ходейда, а также цементный завод к востоку от города. В ЦАХАЛ заявили, что удар стал ответом на неоднократные атаки на Израиль ракетами класса "земля - земля" и беспилотными летательными аппаратами.

Затем Русская служба Би-би-си сообщала, что хуситы контролируют северную часть Йемена. Остальную территорию страны контролируют либо международно признанное правительство, глубоко зависимое от Саудовской Аравии, либо сепаратисты, желающие создать отдельное государство.

В июле Израиль объявил о проведении новой военной операции "Черный флаг" против йеменского движения "Ансар Алла", в рамках которой ЦАХАЛ нанесла удары по нескольким целям в Йемене.

А недавно по меньшей мере 68 человек погибли в результате крушения лодки с мигрантами у побережья Йемена. Сообщается, что всего на борту судна находилось более 150 человек.

