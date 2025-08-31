"Мир скоро поймет": Трамп репостнул картинку с загадочным посланием

Президент США Дональд Трамп репостнул в соцсети Truth Social пост пользователя со своей фотографией и странным посланием, передает NUR.KZ.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети пост со своей фотографией и надписью: "Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет".

На самой картинке Трамп изображен с полусогнутыми и приподнятыми вверх руками, его ладони обращены к небу.

При этом за спиной президента можно увидеть планету Земля, которая очерчена ярким светом, похожим на пламя.

С чем связаны слова, написанные на картинке, Дональд Трамп в посте не объяснил.

