"Мир скоро поймет": Трамп репостнул картинку с загадочным посланием
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп репостнул в соцсети Truth Social пост пользователя со своей фотографией и странным посланием, передает NUR.KZ.
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети пост со своей фотографией и надписью: "Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет".
На самой картинке Трамп изображен с полусогнутыми и приподнятыми вверх руками, его ладони обращены к небу.
При этом за спиной президента можно увидеть планету Земля, которая очерчена ярким светом, похожим на пламя.
С чем связаны слова, написанные на картинке, Дональд Трамп в посте не объяснил.
