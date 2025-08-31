The Guardian: США вновь пригрозили России санкциями из-за Украины

В США напомнили, что могут ввести санкции против России, если конфликт с Украиной не прекратится, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Как сообщает издание, США предупредили Россию о необходимости продвижения к мирному урегулированию и проведения переговоров с Украиной, пригрозив введением санкций.

По данным газеты, это обсуждалось на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, 29 августа. Заседание было созвано после ударов по Киеву в ночь с 27 на 28 августа.

Советник-посланник миссии США в ООН Джон Келли сказал, что инцидент "ставит под сомнение серьезность стремления России к миру".

Он также заявил, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский должны договориться о встрече.

Келли напомнил о предупреждении американского президента Дональда Трампа о том, что США могут ввести санкции против России, если конфликт не завершится.

В начале месяца Трамп уже сообщал, что США могут ввести новые "вторичные санкции" в отношении России и ее торговых партнеров.

