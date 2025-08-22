Белый дом анонсировал выступление Трампа с заявлением сегодня вечером

Сегодня вечером, 22 августа, президент США Дональд Трамп выступит с заявлением. Тема выступления не раскрыта, передает NUR.KZ со ссылкой на Roll Call.

Президент США Дональд Трамп в 21:00 выступит с заявлением, пишет издание со ссылкой на график Белого дома.

"Овальный кабинет, 12:00 (21:00 по Астане - прим. ред.). Президент сделает заявление", - говорится в графике Трампа на пятницу, который публикует издание.

О последних обсуждаемых в СМИ действиях Трампа напомним, президент США пообещал присоединиться к патрулированию улиц Вашингтона вместе с военными и полицейскими.

Также он порассуждал о возможном нападении Украины на Россию и попросил покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она сильнее нагревалась на солнце.

Еще сообщалось о том, что Трамп отменил свой отпуск из-за переговоров по Украине.

