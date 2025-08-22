Белый дом анонсировал выступление Трампа с заявлением сегодня вечером
Сегодня вечером, 22 августа, президент США Дональд Трамп выступит с заявлением. Тема выступления не раскрыта, передает NUR.KZ со ссылкой на Roll Call.
Президент США Дональд Трамп в 21:00 выступит с заявлением, пишет издание со ссылкой на график Белого дома.
"Овальный кабинет, 12:00 (21:00 по Астане - прим. ред.). Президент сделает заявление", - говорится в графике Трампа на пятницу, который публикует издание.
О последних обсуждаемых в СМИ действиях Трампа напомним, президент США пообещал присоединиться к патрулированию улиц Вашингтона вместе с военными и полицейскими.
Также он порассуждал о возможном нападении Украины на Россию и попросил покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она сильнее нагревалась на солнце.
Еще сообщалось о том, что Трамп отменил свой отпуск из-за переговоров по Украине.
