Трамп объявил дату и место жеребьевки ЧМ-2026 по футболу

Президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме со специальным обращением по чемпионату мира по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Вместе с Трампом перед журналистами выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Так, Трамп объявил, что жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в начале зимы.

"5 декабря этого года жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в центре Кеннеди, прямо здесь, в Вашингтоне.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет крупнейшим и самым сложным мероприятием в истории спорта, и Центр Кеннеди станет его феноменальным стартом", — заявил глава США.

Как напоминает издание, чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на "Метлайф-стэдиум" в штате Нью-Джерси.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.