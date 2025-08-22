Трамп объявил дату и место жеребьевки ЧМ-2026 по футболу
Президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме со специальным обращением по чемпионату мира по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Вместе с Трампом перед журналистами выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Так, Трамп объявил, что жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в начале зимы.
"5 декабря этого года жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в центре Кеннеди, прямо здесь, в Вашингтоне.
Чемпионат мира по футболу 2026 года станет крупнейшим и самым сложным мероприятием в истории спорта, и Центр Кеннеди станет его феноменальным стартом", — заявил глава США.
Как напоминает издание, чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на "Метлайф-стэдиум" в штате Нью-Джерси.
