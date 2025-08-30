Введение большинства пошлин Трампом суд США признал незаконным

Суд в США постановил, что Трамп превысил полномочия при введении пошлин, и приостановил действие большинства из них. Американский лидер считает такое решение ошибочным.

Как сообщил CNN, федеральный апелляционный суд постановил, что президент Дональд Трамп превысил свои полномочия, проводя масштабную тарифную политику, которая привела к росту стоимости импорта для всех - от крупных предприятий до обычных американцев.

Сообщается, что суд приостановил 30-процентные тарифы на импорт из Китая, 25-процентные на некоторые товары из Мексики и Канады и 10-процентные - на большинство товаров, поступающих в Соединенные Штаты. Однако постановление не распространяется на 25-процентные пошлины на автомобили, запчасти, сталь или алюминий, поскольку эти тарифы подпадают под действие другого закона, на который ссылался президент.

DW пишет, что в то же время суд разрешил оставить тарифы в силе до 14 октября, чтобы дать администрации Трампа возможность подать апелляцию в Верховный суд США.

На ситуацию отреагировал Дональд Трамп. Он назвал решение апелляционного суда ошибочным и обвинил суд в предвзятости.

"Если эти тарифы когда-либо будут отменены, это станет полной катастрофой для страны. Это ослабит нас финансово, а мы должны быть сильными", - написал он в соцсети Truth Social.

Президент США отметил, что другие страны ввели тарифы против США, и выразил уверенность в том, что решение апелляционного суда будет отменено Верховным судом.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

В августе США и Китай договорились о временном сохранении 10-процентных пошлин и приостановлении 24-процентных. Тарифную паузу продлили еще на 90 дней.

Также в марте президент США подписал указ о введении отсрочки почти на месяц на пошлины на товары из Канады и Мексики. Но это касается не всех товаров.

В июле Дональд Трамп направил письма президенту Мексики и главе Европейской комиссии с информацией о том, что США введут 30-процентные пошлины на товары из указанных стран.

Кроме того, ранее Трамп подписал указы об импортных пошлинах в отношении десятков стран. В списке указан и Казахстан. Отмечалось, что против Казахстана будут применяться тарифы в 25%.

Также в Минторговли Казахстана сделали заявление касательно новых тарифов США. В ведомстве заверили, что большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов.

