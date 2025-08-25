Украина отмечает День независимости, Зеленский обещает продолжать борьбу

В Украине 24 августа отметили День независимости. Президент США Дональд Трамп поздравил Киев с праздником, написав, что США верят в будущее Украины «как независимой нации». В Киев приехали спецпосланник Трампа Кит Келлог и премьер-министр Канады Марк Карни, объявивший о поставке Киеву дронов, боеприпасов и бронетехники на сумму в миллиард канадских долларов уже в сентябре. Свои поздравления прислали многие государства, в том числе и считающиеся союзниками России Беларусь и Китай.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Сегодня и США, и Европа сходятся во мнении: Украина еще не победила, но точно не проиграет. Украина завоевала свою независимость. Украина — это не жертва, это боец».

По его словам, Украина, с ее лучшей в Европе армией, передовыми оборонными технологиями и опытом жизнестойкости нужна Евросоюзу не меньше, чем ЕС нужен Украине, и в Европе Украину считают не «бедным родственником», а крепким союзником.

Украина получит «стабильный, надежный, прочный мир», потому что получит гарантии безопасности, причем такие, что никто в мире и не подумает напасть на нее, сказал президент.

Накануне Зеленский заявил, что «наработки» о гарантиях безопасности для Украины будут готовы «в ближайшие дни».

Зеленский также опубликовал в соцсети Х поздравления от американского президента Дональда Трампа. «Народ Украины имеет несокрушимый дух, мужество вашей страны вдохновляет многих. В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, чтят ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимой нации», — говорится в поздравлении Трампа.

В ответ Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома за «добрые слова» и за то, что США «стоят плечом к плечу с Украиной в защите самого ценного: независимости, свободы и гарантированного мира».

WSJ сообщил о скорой передаче Киеву 3350 американских ракет повышенной дальности. О чем идет речь?

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Илья Абишев:

Сообщение WSJ со ссылкой на источники о готовности США поставить Украине такой огромный арсенал — более 3 тысяч авиационных ракет ERAM — диссонирует с заявленной суммой пакета военной помощи, которая, по данным издания, составила 850 млн долларов. Какие ракеты и сколько можно купить на эти деньги?

Аббревиатура ERAM имеет разные значения. Во-первых, так называют самонаводящиеся ракеты повышенной дальности (Extended Range Active Missile), к примеру, американскую зенитную RIM-174 SM-6 ERAM.

Обычно индексом ER обозначают модификации уже созданных вооружений, отличающихся от базовых моделей большей дальностью поражения. В частности, такой индекс имеют крылатая ракета класса «воздух-земля» AGM-158В JASSM-ER и корректируемая авиабомба JDAM-ER.

О возможности поставок Киеву высокоточных дальнобойных ракет JASSM для оснащения ими истребителей F-16 разговоры идут с 2024 года. Но при средней стоимости этой ракеты 1,5 млн долларов за штуку на 850 млн долларов можно купить примерно 560 ракет, а не три с лишним тысячи. К тому же тысяч ракет AGM-158В JASSM-ER в арсенале США нет — всего их произведено несколько сотен единиц.

Не хватит 850 млн долларов (даже если предположить, что весь этот пакет будет израсходован на ударные вооружения) и на закупку тысяч авиационных ракет класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM — их дальнобойные модификации стоят под 2 миллиона. Не говоря уж об авиационной версии RIM-174 — она стоит 3-4 миллиона долларов. А другие, более дешевые авиационные ракеты, предназначенные для ближнего боя или ударов по ближайшим тылам, не подпадают под категорию повышенной дальности.

Но аббревиатура ERAM имеет и другое значение. Так называется американская программа по разработке ударного боеприпаса повышенной дальности (Extended Range Attack Munition). О запуске этого проекта стало известно в январе 2024 года.

Летом того же года Пентагон сообщил, что планируется создать новую ракету класса «воздух-земля» с дальностью полета не менее 400 км, максимальной скоростью не менее 0,6 Маха и способностью пробивать мощные укрытия. Она должна отличаться простотой, дешевизной и возможностью быстрого массового производства — более 40 единиц в месяц.

Разработку и испытания планировалось провести в сжатые сроки. Сообщалось, что интерес к проекту проявили 16 оборонных компаний, также были заключены предварительные договоренности с Данией и Нидерландами. Говорилось о возможности поставок нового изделия в дружественные страны, первым потенциальным экспортером была названа Украина.

Эксперты отмечали, что требования к ракете по программе ERAM в целом соответствуют требованиям к модификациям корректируемой авиабомбы PJDAM производства компании Boeing и планирующей авиабомбы Joint Stand-Off Weapon (AGM-154 JSOW) производства компании Raytheon с дополнительными силовыми установками (ракетным или турбореактивным двигателем).

Запас этих авиабомб у Пентагона исчисляется десятками тысяч, хотя неизвестно, сколько из них оборудовано силовыми установками. Данных об их стоимости в открытом доступе нет. Цена обычной планирующей/корректируемой авиабомбы без двигателя составляет 20-30 тысяч долларов, а дальность не превышает 70 км. Такие авиабомбы в войне с Россией ВСУ уже применяли.

Келлог и Карни в Киеве

На празднование Дня независимости в Киев приехал спецпосланник Трампа Кит Келлог. Украинские СМИ сообщают, что Владимир Зеленский наградил Кита Келлога орденом «За заслуги» I степени.

Также на торжества по случаю Дня Независимости в Киев приехал премьер-министр Канады Марк Карни. Как пишет «Украинская правда», на торжественном мероприятии Карни заявил, что в сентябре Украина получит дроны, боеприпасы и бронетехнику из пакета помощи Канады на сумму более 1 миллиарда канадских долларов.

На совместной пресс-конференции Карни также заявил, что не исключает присутствия канадских военных в Украине в рамках гарантий безопасности. А Зеленский напомнил, что Россия была одной из сторон, подписавших Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украины, и потом его нарушила. «Поэтому речь не идет о гарантиях безопасности со стороны Российской Федерации. Речь идет о гарантиях безопасности, которые защитят нас от Российской Федерации», — сказал президент

Письмо народу Украины направил и британский монарх Карл III. «Я по-прежнему испытываю огромное и глубокое восхищение несокрушимым духом украинского народа, — говорится в нем. — Я по-прежнему надеюсь, что наши страны смогут и впредь тесно сотрудничать для достижения справедливого и прочного мира».

Правительство Великобритании также заявило, что в честь годовщины над Даунинг-стрит будут вывешены украинские флаги. А министерство обороны страны подтвердило, что британские военные эксперты будут продолжать обучение украинских солдат как минимум до конца 2026 года, продлив операцию Interflex — так называется программа подготовки украинских новобранцев, которую проводят британские военные.

В воскресенье Норвегия объявила, что выделит Украине около 7 млрд крон (около 693 млн долларов) на системы противовоздушной обороны.

«Вместе с Германией мы сейчас обеспечиваем Украину мощными системами противовоздушной обороны», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стор.

Обе страны финансируют две системы Patriot, включая ракеты, а Норвегия также помогает в закупке радиолокационных станций противовоздушной обороны.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте записал видеообращение по случаю Дня независимости возле здания Верховной Рады в Киеве, которое он посетил 22 августа. Он подчеркнул, что никто так не заслуживает мира, как Украина. «Я хочу заверить вас, что НАТО с вами, чтобы развивать Вооруженные силы Украины и убедиться, что у вас есть все необходимое, чтобы быть максимально сильными в этой борьбе», — сказал Рютте. По его словам, после прекращения огня и подписания мирного соглашения НАТО поможет Украине достичь «прочного и прочного мира».

Поздравления с Днем независимости прислали и страны, которые принято считать союзниками Москвы. Так, глава Беларуси Александр Лукашенко написал: «От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития».

В своем посте в Х Зеленский поделился и посланием председателя КНР Си Цзиньпина, написавшего: «По случаю Дня Независимости Украины выражаю искренние поздравления и наилучшие пожелания вам и дружелюбному украинскому народу».

Дипломатия или санкции?

Активные дипломатические усилия по окончанию войны продолжались весь месяц. 15 августа президент Трамп встретился с Владимиром Путиным на Аляске. Однако несмотря на то, что оба лидера заявили об успехе переговоров, Трамп с тех пор публично демонстрирует растущее разочарование в связи с отсутствием мирного соглашения между Россией и Украиной.

Президент США заявил, что рассматривает возможность введения против России новых экономических санкций или отказа от мирных переговоров.

«Я собираюсь принять решение о том, что мы будем делать, и это будет очень важное решение, а именно: будут ли это масштабные санкции или масштабные тарифы, или и то, и другое, или мы ничего не будем делать и скажем, что это ваше дело», — сказал Трамп в пятницу.

Зеленский неоднократно призывал к безоговорочному прекращению огня, а его европейские союзники также настаивали на прекращении боевых действий.

Он обвинил Россию в том, что она «делает все возможное», чтобы не допустить его встречи с Путиным.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин готов встретиться с лидером Украины, когда будет готова повестка дня саммит, а она на сегодня «вообще не готова», и обвинил Зеленского в том, что тот не соглашается ни на какие предложения.

Боевые действия тем временем продолжаются. В ночь на воскресенье беспилотник повредил трансформатор возле Курской АЭС, сообщили представители станции.

Утром воскресенья под портом Усть-Луга было уничтожено 10 дронов, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, обломки одного из них стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. Губернатор утверждает, что емкости с топливом не затронуты, а пострадавших от атаки нет.

Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные нанесли удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани, не указав, какое именно. По его словам, погибших и пострадавших от атаки нет.

По данным ВСУ, россияне в ночь на воскресенье атаковали страну 72 беспилотниками и ракетой «Искандер».

В Минобороны России также сообщили, что Москва и Киев провели обмен по формуле 146 на 146. Очередной раунд обмена военнопленными прошел при посредничестве ОАЭ. Украина это сообщение пока не комментировала.

