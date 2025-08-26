Зеленский высказался о возможной встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Китом Келлогом и сделал заявление о возможной встрече с Владимиром Путиным. По его словам, Украина готова сесть за переговоры, передает NUR.KZ.
Зеленский написал, что его встреча со спецпредставителем Трампа прошла хорошо.
"Украина глубоко благодарна Соединенным Штатам за их поддержку, и мы ценим то, что президент Трамп так решительно настроен на достижение реального мира", - заявил он.
Также Зеленский подвел итоги прошедшего недавно саммита - он ожидает, что в ближайшее время будут определены ключевые основы безопасности.
"Мы обсудили, как мы можем повлиять на россиян, заставить их вступить в реальные переговоры и положить конец войне. Санкции, тарифы - все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы участвовать в формате лидеров. Это формат, необходимый для решения ключевых вопросов. Теперь такая же готовность нужна от Москвы", - написал украинский лидер.
Еще Зеленский высказался о военном сотрудничестве с США.
"Военное сотрудничество важно как для Украины, так и для Соединенных Штатов, и есть две серьезные возможности - соглашение о закупке вооружений и соглашение о беспилотных летательных аппаратах, которые могут значительно укрепить наши арсеналы", - написал он.
Ранее в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны.
Трамп заявил, что независимо от того, как пройдет встреча с Зеленским и европейскими лидерами, американская поддержка Украины сохранится. А Зеленский заявил, что Украина готова найти "дипломатический способ" прекращения войны с Россией и отметил, что Киев заинтересован в трехсторонней встрече с Москвой и Вашингтоном.
Кроме того, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для поддержания потенциального мирного соглашения.
После этого в Вашингтоне состоялась еще одна встреча - с участием европейских лидером и генсека НАТО. Как сообщил потом Трамп, на ней обсуждались гарантии безопасности для Украины.
По итогам встречи лидеры договорились в течение десяти дней проработать гарантии безопасности, а через две недели ожидается первая встреча Зеленского с Путиным. Подробнее об итогах саммита читайте здесь.
