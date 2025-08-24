Зеленский: Украина не будет принуждена к позору, который русские называют "компромиссом"
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к жителям в день независимости страны, в ходе которого сделал ряд заявлений о войне с Россией, передает NUR.KZ.
Расшифровку выступления Зеленского на русском языке приводит украинское издание "Страна". Отмечается, что главы Украины затронул тему мира и гарантий безопасности.
"Украина никогда больше в истории не будет принуждена к позору, который русские называют "компромиссом". Украину слышат, с Украиной считаются, к ней прислушиваются. Ее место - за столом, ей не говорят: "Подождите за дверью". Ей говорят: "Решать только вам".
"Сегодня и США, и Европа согласны: Украина еще не победила, но уже точно не проигрывает", - цитирует Зеленского издание.
В своем выступлении Зеленский также заявил, что стране "нужен Европейский союз" и что все страны "признают Украину не бедной родственницей, а сильным союзником". Он также отметил, что по итогам войны Украине нужно "обеспечить устойчивый, надежный, продолжительный мир".
"Украина получит его, потому что получит гарантии безопасности. Настолько сильные, чтобы больше никому в мире даже в голову не могла прийти мысль напасть на Украину", - добавил Зеленский.
Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня направил поздравительную телеграмму президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Кроме того, издание WSJ сообщило, что США одобрили продажу Украине 3,3 тыс. ракет ERAM с дальностью поражения 450 км.
Также мы писали, что европейские лидеры планируют ввести новые санкции против России, если Путин откажется от участия в трехсторонней встрече с Зеленским и Трампом.
Между тем Трамп заявил, что уже начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского. После переговоров президентов России и Украины Трамп надеется провести встречу в трехстороннем формате
Где именно может пройти встреча, пока неизвестно. СМИ пишут, что союзники США и ЕС договорились о проведении встречи в Европе.
