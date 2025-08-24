Токаев написал Зеленскому и поздравил народ Украины

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня направил поздравительную телеграмму президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Акорде, Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Зеленского с национальным праздником Украины - Днем независимости и пожелал украинскому народу мира и благополучия.

Напомним, 10 августа Токаев и Зеленский поговорили по телефону. По мнению Касым-Жомарта Токаева, в нынешней крайне сложной ситуации важно подойти к разрешению конфликта взвешенно и рационально, обеспечив сохранение и защиту украинской государственности. Он считает, что все стороны должны действовать согласно древней мудрости "худой мир лучше доброй ссоры".

В прошлом Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

Добавим, что личная встреча Токаева и Зеленского состоялась в сентябре 2019 года на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда президенты обменялись взаимными поздравлениями по случаю избрания на высшие государственные посты.

